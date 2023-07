Seit zehn Jahren im Einsatz für Obdachlose in Darmstadt

Von: Sebastian Weissgerber

Mike Oestreicher von der Initiative „Obdachlosen helfen Darmstadt“ gibt Essen aus an Ingrid Schmitt. © Sebastian Weissgerber

Jeden Sonntag ist die private Initiative „Obdachlosen helfen“ auf dem Europaplatz tätig und versorgt Bedürftige mit Essen und Kleidung.

Die private Initiative „Obdachlosen helfen Darmstadt“ versorgt seit zehn Jahren bedürftige Menschen sonntagmittags auf dem Europaplatz hinterm Hauptbahnhof mit Gulaschsuppe, Kirschstreusel und Kaffee sowie Schuhen, Jacken und Schlafsäcken. „Die Frage, warum wir das machen, wird mir sehr häufig gestellt“, sagt Mike Oestreicher, der fast von Anfang an zu der Gruppe gehört. Trotzdem falle es ihm schwer, eine Antwort zu finden. Eigentlich hatte er beim Ausmisten nur ein paar Konserven loswerden wollen und war über Facebook auf die Gruppe aufmerksam geworden. Dann habe er auch regelmäßig einen Topf Nudeln gekocht und vorbeigebracht. Und schließlich „ist es Routine geworden“, sagt der 42-jährige IT-Techniker.

Rund zehn bis 15 Menschen gehörten zum harten Kern der Gruppe, die ganz bewusst auf eine Vereinsgründung verzichtet. Die lose Struktur und die Freiwilligkeit seien ihnen sehr wichtig, so Oestreicher. „In einem Verein könnten die Leute wegen der Hygienevorschriften das Essen nicht mehr zu Hause in der Küche zubereiten.“

Trotzdem ist „Obdachlosen helfen Darmstadt“ eine wichtige Institution für Bedürftige, nicht nur weil viele Anlaufstellen von Stadt und Wohlfahrtsträgern sonntags geschlossen haben, sondern weil die Hilfe auch weit über die tägliche Not hinausgeht. „Ich habe in diesem Jahr schon zehn Menschen von der Straße geholt“, berichtet Petra Bier, die auch das gemeinsame Engagement der Gruppe über Facebook koordiniert.

Die 53-Jährige ist wegen Krankheit seit 16 Jahren berufsunfähig und nutzt ihre Zeit, um mit Vollmachten ausgestattet für Obdachlose die notwendigen Behördengänge zu erledigen, um einen Personalausweis und Sozialhilfe, einen stationären Entzug oder eben ein Bett unter einem festen Dach zugewiesen zu bekommen.

Es sind Menschen, die auch in der Stadt Darmstadt, die den Anspruch erhebt, vorbildliche Wohnungslosenhilfe zu leisten, durch das System fallen. „Ihre Alkohol- und Drogensucht erlaubt es ihnen nicht, die notwendigen Termine einzuhalten“, sagt Bier. So hatte sie für den 37-jährigen Patrick zwar eine Entgiftung organisiert. Doch weil er direkt danach erneut auf der Straße gelandet sei, sei er gleich wieder auf Alkohol und Speed rückfällig geworden.

Erst im zweiten Anlauf gelang es, dem vorbestraften Mann einen Platz im städtischen Containerdorf in der Gräfenhäuser Straße zu vermitteln. Am gestrigen Sonntag ist Patrick seit zwei Wochen clean und trinkt Fanta statt Bier. Mike Oestreicher zahlt ihm zudem aus eigener Tasche die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. „Das hilft mir, nicht zu trinken“, sagt Patrick.

Unter den rund 100 Menschen, die auf dem Europaplatz jeden Sonntag um 13 Uhr für eine warme Mahlzeit Schlange stehen, sind nicht nur Obdachlose. Eine 82-Jährige mit Rollator sagt, sie lasse einen Obdachlosen bei sich übernachten. Ein 42-jähriger Ingenieur, der nach einem Schlaganfall berufsunfähig geworden ist, hat sogar 500 Euro in der Tasche stecken. „Das ist mein Monatslohn aus Schwarzarbeit, aber das spare ich für meine Kinder, damit sie im Dorf nicht gemobbt werden und auch mal in den Urlaub fahren können.“

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens von „Obdachlosen helfen Darmstadt“ im kommenden Herbst habe die Gruppe „ganz besondere Gäste“ für die Essensausgabe gewonnen, sagt Oestreicher. Mehr darf aber noch nicht verraten werden, es soll eine Überraschung für alle werden.