Schwimmbäder in und um Darmstadt werden attraktiver

Von: Annette Schlegl

Der Weg zur Sanierung des denkmalgeschützten Mühltalbads in Darmstadt ist jetzt frei. © Rolf Oeser

Darmstadt und Groß-Gerau sowie mehrere Kommunen im Kreis Darmstadt-Dieburg nehmen Millionenbeträge in die Hand, um ihre Freibäder zu sanieren.

Viele Millionen Euro wollen die Städte Darmstadt und Groß-Gerau sowie mehrere Kommunen im Kreis Darmstadt-Dieburg in die Hand nehmen, um ihren Bürgern und Bürgerinnen modernen Badespaß zu bieten. Trotz angespannter Finanzen bringen sie ihre Frei- und Schwimmbäder auf Vordermann.

Darmstadt: Stadtverordnete haben Modernisierung des Mühltalbads beschlossen

In Darmstadt haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig die grundhafte und energetische Sanierung des Mühltalbades im Stadtteil Eberstadt beschlossen, die eigentlich schon für dieses Jahr geplant war. 28,5 Millionen Euro sind allein hier an Kosten veranschlagt.

Mehr als 60 Jahre hat das Mühltalbad schon auf dem Buckel. Im Juli 1959 wurde das Freibad im südlichen Stadtteil Eberstadt eröffnet. Es ist das einzige Bad in der Stadt, das noch nicht modernisiert wurde. Schon im Jahr 2021 hatte die Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH (DSE) ein Sanierungskonzept für das Kulturdenkmal vorgelegt, das nach Worten von Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) als Familien- und Freizeitbad in seiner historischen Darstellung bewahrt bleiben soll. Saniert werden Beckenanlage, Sprungtürme, Kinderplanschbecken, Umkleiden, Liegewiese mit Sportfeldern, Rutschen und Bademeisterhaus. Eine Luftwärmepumpe mit Pufferspeicher und eine Solarthermieanlage wird errichtet, um das Freibad klimaneutral betreiben zu können.

Mühltalbad in Darmstadt soll wieder Panoramafenster mit Unterwasserblick erhalten

Das Panoramafenster gleich neben dem Kiosk, das einst direkt unterhalb des Sport- und Freizeitbeckens den Blick auf Schwimmer und Schwimmerinnen unter Wasser freigab, soll als architektonische Besonderheit wiederhergestellt werden. Die Scheiben gingen im Winter 2020 kaputt. Als man damals die dicken Styroporplatten wegnahm, mit denen das Panoramafenster jeden Winter gegen die Kälte verkleidet wurde, waren die Scheiben gerissen. Der Fensterrahmen wurde daraufhin mit Stahlblech zugeschweißt und mit einer Nassraum-Rigipswand verblendet, die von einem Künstler im Juli 2020 noch verschönert wurde. Den kostenlosen Unterwasserblick gab’s deshalb bislang nicht mehr.

Laut Fachleuten hätte das Mühltalbad schon im Jahr 2000 saniert werden sollen, sagte Peter Franz (CDU) in der Stadtverordnetensitzung. In einer Art Notbetrieb habe es der Bevölkerung zur Verfügung gestanden. In diesem Jahr sollte es für die Sanierungsarbeiten geschlossen werden, die aber auf Empfehlung der DSE um ein Jahr verschoben wurden. Nun soll es gleich nach der diesjährigen Sommersaison mit der Modernisierung und Verschönerung losgehen. Ein Jahr lang bleibt das Freibad geschlossen – „ein ambitionierter Zeitplan“, so Tim Sackreuther (SPD) in der Parlamentssitzung. Im Mai 2025 hofft man, den Badebetrieb wieder aufnehmen zu können.

Schon seit Jahren ist das Mühltalbad in Darmstadt-Eberstadt sanierungsbedürftig. © Rolf Oeser

Die SPD-Fraktion hatte im Sportausschuss einen Antrag gestellt, der Magistrat solle doch prüfen, ob und inwiefern Teilöffnungen während der Sanierung realisierbar sind. Dieser Prüfantrag wurde dann in der jüngsten Stadtverordnetensitzung auch einstimmig beschlossen. Philip Krämer (Grüne) schlug vor, die Öffnungszeiten der anderen Darmstädter Freibäder im kommenden Sommer zu verlängern.

Pfungstadt: Ganzjahresbad mit neuer Saunalandschaft entsteht bis 2027

Vom alten Schwimmbad in Pfungstadt ist seit März dieses Jahres kaum mehr etwas übrig. Das Wellen- und Freibad in der diesjährigen Hessentagsstadt musste am 31. Januar 2014 zumachen, weil sowohl das Bauwerk als auch technische Anlagen viel zu marode waren. Gut acht Jahre nach dieser Schließung begannen Ende Juli 2022 die Rückbauarbeiten. Ein neues Ganzjahresbad soll entstehen – ein Hallenbad, dessen Fensterfront im Sommer geöffnet werden kann, eine Art Cabrio zum Schwimmen. Knapp drei Millionen Euro Förderung kommen vom Bund, eine Million vom Land aus dem Schwimmbad-Investitionsprogramm. Im zweiten Quartal 2027 ist ein Pre-Opening geplant, der reguläre Betrieb dann rund drei Monate später.

2011 hatte die Stadt noch für 6,1 Millionen Euro eine Saunalandschaft anbauen lassen, die ebenfalls 2014 geschlossen werden musste. Diese Sauna stand nun in der jüngsten Parlamentssitzung zur Debatte. Grundsanierung, Neubau oder ersatzloser Abriss lautete die Frage. Mehrheitlich sprachen sich die Stadtverordneten nun für den Abriss der Sauna und einen anschließenden Neubau aus. Die Kostenschätzung der Fachplaner spricht für das neue Bad inklusive Sauna von insgesamt gut 37 Millionen Euro; der Zuschussbedarf der Stadt erhöht sich damit auf 1,1 Millionen Euro pro Jahr – statt der bisher angesetzten 820 000 Euro.

Dieburg: Richtfest fürs neue Freibad konnte schon gefeiert werden

14,6 Millionen Euro wird die Sanierung des Ludwig-Steinmetz-Bads in Dieburg kosten. Den Großteil davon stemmt die Stadt Dieburg, drei Millionen Euro trägt der Bund, eine Million das Land Hessen. Das Nichtschwimmerbecken ist rund 200 Quadratmeter größer geplant als das alte und wird auch Rutschen, Wellness-Liegen und Massage-Düsen haben. Ein neues Baby- und Planschbecken entsteht, das Sprungbecken wird genauso wie das 50-Meter-Schwimmerbecken mit Edelstahl ausgekleidet. Für mehr Stabilität wird der Boden am Fuße der denkmalgeschützten Sprungtürme mit einer Zementemulsion verfestigt. Anfang Juli konnte schon Richtfest auf der Freibad-Baustelle gefeiert werden. Im Mai 2024 soll Neueröffnung sein.

Der große Sprungturm im Freibad Dieburg wurde aufwändig gesichert, damit er beim Aushub des Sprungbeckens nicht ins Wanken kommt. © Stadt Dieburg

Groß-Umstadt: Bevölkerung konnte sich Erinnerungsstücke aus altem Freibad sichern

12,5 Millionen Euro will die Stadt Groß-Umstadt für ein neues Freibad ausgeben, das rechtzeitig zur Saison 2024 eröffnen soll. Auch hier schießt der Bund 3,5 Millionen Euro zu, eine Million das Land. Anfang dieses Jahres rückten die Bagger an, um das seit 1925 bestehende alte Bad abzureißen. Der als Denkmal geschützte Sprungturm bleibt stehen, wird aber nicht mehr nutzbar sein. Geplant sind ein 50-Meter-Multifunktionsbecken aus Edelstahl mit Sprungbereich, ein Babybecken sowie Rutschen. Im Frühjahr dieses Jahres konnte sich jeder gegen eine kleine Spende Erinnerungsstücke aus dem alten Freibad mitnehmen – wie etwa Startblöcke, Spinde, Schilder oder Uhren. Diese Spendeneinnahmen flossen direkt in den Freibad-Neubau.

Groß-Gerau: Nach der Badesaison 2025 soll große Freibad-Sanierung beginnen

In Groß-Gerau soll das Freibad an der Theodor-Heuss-Straße saniert werden, das wie das Mühltalbad in Darmstadt denkmalgeschützt ist. Nach der Badesaison 2025 soll es losgehen, dann ist es fast 90 Jahre alt; am 30. Mai 1937 wurde es eröffnet. Anfang September des Vorjahres wurde schon die „kleine Lösung“ in Angriff genommen: Bis Anfang Juni dieses Jahres wurde der Zehn-Meter-Sprungturm für rund 300 000 Euro kernsaniert und neu aufgebaut.