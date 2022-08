Schulbauten in Darmstadt

Von: Jens Joachim

Teilen

Auf dem Gelände der Lincoln-Siedlung ist der Bildungscampus Luise Büchner entstanden. © Monika Müller

In der Lincoln-Siedlung ist der Bildungscampus Luise Büchner mit einer Grundschule und einer Kita fertiggestellt worden, in Kranichstein ein Erweiterungsbau für die Erich Kästner-Grundschule.

An mehreren Darmstädter Schulen wird derzeit kräftig gebaut. Insbesondere rund um den Bürgerpark Nord gibt es mehrere Schulbaustellen. So ist in den vergangenen Wochen die Christoph-Graupner-Schule im Zusammenhang mit der geplanten Gesamtsanierung komplett entkernt worden. Nebenan wird weiter an der Sanierung des Berufsschulzentrums Nord gearbeitet. Und auf dem Gelände der Bertold-Brecht-Schule wird ein neues Hauptgebäude für das Gymnasium errichtet.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sind in den vergangenen Monaten der Bau, die Sanierung sowie die Planung von 22 Schulgebäuden vorangebracht worden. Zuletzt konnten OB Partsch und Schuldezernent Holger Klötzner (Volt) den Bildungscampus Luise Büchner in der Lincoln-Siedlung sowie das neue Erweiterungs- und Technikgebäude der Erich-Kästner-Grundschule im Stadtteil Kranichstein eröffnen.

In dem nach der Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Luise Büchner, der jüngeren Schwester des Schriftstellers und Revolutionärs Georg Büchner, benannten Bildungscampus wurden eine Kindertagesstätte und eine Grundschule eingerichtet. Mit den Bauarbeiten war im März 2019 begonnen worden. Trotz der Corona-Pandemie und der Störung der Produktions- und Lieferketten konnten die Bauarbeiten nach Angaben der Stadt ohne Unterbrechungen fortgeführt werden, so dass die Grundschule planmäßig zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 und die Kita im Februar 2022 fertiggestellt und eröffnet werden konnten.

Das Campusgebäude mit nur einem Obergeschoss ist nach den Worten von OB Partsch dafür konzipiert, den Inklusionsgedanken zu fördern, indem viele Nutzungen auf jeweils einer Ebene barrierefrei zusammengefasst werden können. Die Kita befindet sich im Erd-, die Schule im Obergeschoss. Ein Sicherheitsaufzug stellt eine rollstuhlgerechte Verbindung zwischen den beiden Etagen sicher. In allen Nutzungsbereichen gibt es zudem WC-Räume für behinderte Kinder und Erwachsene. In der Kita und der Schule sind zusätzliche Betreuungsräume für Kinder mit Handicap vorgesehen, damit sie individuell betreut werden können. Die Schule ist als vierzügige Grundschule für insgesamt 400 Schülerinnen und Schüler geplant. Zur Essensversorgung der Kita und Grundschule sowie zweier weiterer Kitas betreibt der städtische Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen eine Schulküche. Täglich werden dort rund 630 Essen frisch zubereitet.

Im Stadtteil Kranichstein wurde nach einem Entwurf des Stuttgarter Architektenbüros Dasch, Zürn und Partner seit März 2020 ein neuer Erweiterungsbau für rund zehn Millionen Euro errichtet. Der Neubau zeichnet sich durch eine barrierefreie Raumaufteilung und zum Außenbereich hin offene Räume aus.

In dem Erweiterungsgebäude befindet sich auch eine große Mensa mit einer Produktionsküche, in der das Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler zubereitet wird. In dem Neubau wurden Unterrichtsräume für acht Schulklassen eingerichtet. Zudem befinden sich dort auch die Räume für die Schulleitung und das Kollegium.

Der Eingang zum Neubau der Erich Kästner-Grundschule in Kranichstein. © Jens Joachim

In den Erweiterungsbau der Erich Kästner-Schule wurde auch eine Mensa integriert. © Jens Joachim