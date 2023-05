Schlossgrabenfest beginnt in Darmstadt

Von: Jens Joachim

Sind seit Jahren ein beliebter Sonnenschutz beim Schlossgrabenfest: die gelben Hüte des Versorgungsunternehmens Entega. © Michael Schick

Mehr als 60 Konzerte und 14 DJs werden von Donnerstag an vier Tage lang für Stimmung in der Darmstädter Innenstadt sorgen.

Wenn die Temperaturen die 20-Grad-Marke überschreiten, die Sonne scheint und die Abende länger werden, dann verwandelt sich die Darmstädter Innenstadt Ende Mai in eine große Musikfestivalzone. Bereits seit 1999 wird rund um das Residenzschloss das Schlossgrabenfest veranstaltet. Hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben, würde das Event dieses Jahr sein 25. Jubiläum feiern. Doch nach den Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 findet nun am Pfingstwochenende die 23. Auflage statt.

Am Dienstag wurde noch an den Bühnen und Buden auf dem Karolinen- und dem Friedensplatz sowie den Straßen rund um das Schloss gearbeitet. Doch am Donnerstagabend soll zum Beginn des viertägigen Veranstaltungsreigens alles fertig sein. Bis zum Sonntag, 28. Mai, werden den Besucherinnen und Besuchern auf drei Bühnen mehr als 60 Konzerte geboten. Und in einer Club-Area werden 14 DJs für Stimmung sorgen. Auf 20 000 Quadratmetern wird nach Angaben von Thiemo Gutfried und Frank Friedrich Grossmann, den beiden Geschäftsführern der Darmstädter Stage Groove Festival GmbH, an den vier Festivaltagen „Live-Musik, Club-Sounds, Food und Chill, Party und Spaß“ geboten. Und am Pfingstmontag soll die große Bühne auf dem Karolinenplatz dann auch noch genutzt werden, um den Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die erste Bundesliga zu feiern.

Los geht es am Donnerstag um 20.55 Uhr mit der Elektro-Pop-Trio Clockclock aus Mannheim, deren Chart-Hits „Sorry“ oder „Someone Else“ derzeit in keiner Playlist fehlen dürfen. Am Freitagabend wird der Rapper Montez auf der großen Festivalbühne auf dem Karolinenplatz erwartet. Seine Nummer-1-Single „Auf & Ab“ holte in drei Ländern Platin. Der Auftritt des gebürtigen Bielefelders beginnt um 21.40 Uhr.

Am dritten Festivaltag wird Michael Schulte („Remember me“, „More to this Life“) von 21.30 Uhr an ein Konzert geben. Und am Pfingstsonntag erwarten die Veranstalter mit der Pop- und Soulkünstlerin Ayliva „eine der aktuell angesagtesten Künstlerinnen Deutschlands“. Ihr Konzert soll um 21 Uhr beginnen.

Für das Schlossgrabenfest gibt es Tagestickets für 14,98 Euro (am Donnerstag) und 19,98 Euro (von Freitag bis Sonntag) sowie ein Festivalpass für alle vier Tage für 29,98 Euro. Zu dem nach Angaben der Veranstalter „Hessens größtem Musikfestival“ werden wieder rund 100 000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Wegen des Schlossgrabenfests werden nach Angaben der Stadt von Donnerstag an gesperrt: der Cityring (Holzstraße/Schlossgraben/Zeughausstraße) zwischen der Pädagog- und der Schleiermacherstraße, die Landgraf-Georg-Straße zwischen Pützerstraße und Schlossgraben sowie die Alexanderstraße zwischen Magdalenen- und Zeughausstraße, von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr, von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr sowie von Samstag, 14 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr. Der Verkehr wird über die Landgraf-Georg-Straße, die Teichhausstraße und die Nieder-Ramstädter Straße, die Pützerstraße, die Heinheimer Straße und den Rhönring umgeleitet.

Die Straßensperrungen können auf Veranlassung der Polizei auch früher erfolgen. Die Schlossgaragen können nicht angefahren werden. Die Parkhäuser am Citytunnel werden über die Rheinstraße und den Mathildenplatz erreichbar sein.

Heag mobilo und die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsgesellschaft bieten Zusatzfahrten mit Bussen und Straßenbahnen bis weit nach Mitternacht an. Zudem gibt es – je nach Tarifgebiet – ein Viertages-Ticket für 15 oder 22 Euro.

Infos und Tickets gibt es online unter www.schlossgrabenfest.de www.dadina.de

www.heagmobilo.de