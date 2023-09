Darmstädter Schloss ist nun ein Schmuckstück

Von: Annette Schlegl

Die TU Darmstadt hat das Residenzschloss über 15 Jahre hinweg aufwendig saniert. © Renate Hoyer

Die TU Darmstadt schließt nach 15 Jahren die Sanierung des Residenzschlosses ab. Am Samstag veranstaltet sie deshalb ein großes Festprogramm mit vielen Attraktionen.

Es sind einige Superlative, mit denen das Darmstädter Residenzschloss im Herzen der Stadt jetzt aufwarten kann: 15 Jahre lang wurde es saniert, 200 Firmen und 35 Planungsbüros waren beteiligt, 4700 Rechnungen wurden gebucht, ein fünf Tonnen schwerer Findling im Boden eines Bauteils musste zertrümmert werden, 160 Tonnen Stahl des früheren Regalsystems waren in den Magazinräumen der Bibliothek zu beseitigen – und nicht zu vergessen die Sanierungskosten, die von 41,5 Millionen Euro auf letztendlich knapp 70 Millionen Euro hochschnellten. Die Bauzäune sind endlich weg, das Wahrzeichen der Stadt erstrahlt in neuem Glanz und öffnet am Samstag seine Türen.

Renovierte Räume des Darmstädter Schlosses strahlen vornehmes Understatement aus

Es ist schon etwas Besonderes, dass eine Universität Schlossbesitzerin und Bauherrin ist. Die Technische Universität (TU) Darmstadt genießt nämlich Bauautonomie, die der hessische Landtag 2005 per Gesetz verankert hat. Damit managt sie ihr Baubudget, ihre Grundstücke und ihre Bauprojekte selbst.

Dass sie das sehr gut kann, zeigt sich beim Rundgang durch das sanierte Schloss: weiß-grau und vornehm, aber keineswegs pompös präsentieren sich die renovierten Räume. Das Schloss wurde zwar technisch auf den neuesten Stand gebracht, aber nicht neu erfunden. „Wir hatten die Aufgabe, das alte Gemäuer in eine neue Zeit zu überführen“, sagt Architekt Edgar Dingeldein.

TU-Präsidentin Tanja Brühl im Saal mit modernisiertem Deckenlüster aus den 50er-Jahren. © Renate Hoyer

„Eingehängte Büros“ als architektonische Besonderheit im Residenzschloss Darmstadt

Der Spagat zwischen dem geschichtsträchtigen Ort und den Ansprüchen, die Bildung und Wissenschaft für ein effizientes Arbeiten haben, ist bestens gelungen. Beispielhaft dafür sei die moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung genannt, die unter dem Dachfirst vor sich hin brummt. Oder die sechs zusätzlichen Aufzüge, die eingebaut wurden.

Oder das „Haus-in-Haus-Konzept“, das die Nutzung der ehemals sehr hohen und großen Raumstrukturen als Büroflächen möglich macht. In den ehemaligen Magazingeschossen der Universitäts- und Landesbibliothek wurde dabei eine von der Decke abgehängte Zwischenetage eingezogen. Die „eingehängten Büros“ sind energetisch auf aktuellem technischem Stand. Allein im Neuschloss, dem barocken De-la-Fosse-Bau, wurden rund 2000 Steckdosen und 1000 Lampen neu installiert sowie 20 Kilometer EDV-Kabel verlegt.

Neue Räume wurden durch ein „Haus-in-Haus-System“ geschaffen, das den Einzug einer Zwischenetage möglich machte. © Renate Hoyer

TU Darmstadt als Schlossherrin spricht von einem „Wissenschaftsschloss“

„Wissenschaftsschloss“ nennt die TU nun die altehrwürdige Residenz, die schon 800 Jahre auf dem Buckel hat und Gebäude in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen aus sechs Jahrhunderten umfasst. Ganz fertig sei man ja noch nicht, gibt Dingeldein zu. Arkadengänge müssten noch vollendet werden, im West- und Südflügel gebe es Räume, die noch nicht saniert seien, aber für die es schon „Ideen gibt, die noch nicht spruchreif sind“. Überhaupt sei das Schloss für die TU eine Daueraufgabe. „Wenn wir an einer Stelle fertig sind, können wir an anderer Stelle wieder anfangen.“

Einige Jahre vor der eigentlichen Sanierung wurde schon sondiert, untersucht und begutachtet. 2008 begannen die Nachgründungen des unzureichend tragfähigen Baugrunds am Glockenturm und Kirchenbau. Ab 2012 war das komplette Ensemble für die Öffentlichkeit und die TU geschlossen, wurde bis zu den Dächern instandgesetzt.

15 Jahre Sanierung des Darmstädter Schlosses sind in einem neuen Bildband verewigt

Eine Nutzung für die oberen Räume habe zu Beginn der Sanierung noch gar nicht festgestanden, und auch eine Bibliothek in diesem Umfang sei nicht vorgesehen gewesen, erklärt Dingeldein. Als deutlich geworden sei, dass die Aufgaben immer komplexer würden, habe das Land weitere Millionen aus dem Hochschulpakt für die Fachbereichsbibliothek Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften gewährt, sagt TU-Präsidentin Tanja Brühl. Vorher lag schon die Finanzierungszusage des Landes über 33 Millionen Euro vor. 30 Millionen Euro steuerte die TU selbst aus ihrem jährlichen Baubudget zu.

Zum Sanierungsende ist jetzt ein Bildband „Das Residenzschloss Darmstadt“ erschienen, der am Tag der Schlosseröffnung verkauft wird und im Buchhandel für 29,80 Euro zu haben ist.

Festprogramm beim Tag der offenen Tür Am Samstag, 16. September, feiert die Technische Universität (TU) die Wiedereröffnung des sanierten Residenzschlosses mit einem großen Festprogramm, das von 14 Uhr bis 21.30 Uhr dauert. Im Anschluss ist der Schlosskeller geöffnet. Die Bevölkerung kann das Schloss am Samstag von 14 Uhr an in verschiedenen Themenführungen besichtigen; eine Individualbegehung ist aber nicht möglich. Das Angebot zum Tag der offenen Tür umfasst Ausstellungen, Sondervorlesungen aus den Forschungsfeldern der TU, Vorträge, Mitmachangebote, Infostationen und Konzerte. Zu den Highlights zählt unter anderem um 18.30 Uhr ein Science-Slam, bei dem Wissenschaftler:innen aus vier Fachbereichen der TU mit Witz in Kurzvorträgen ihre Forschungsprojekte präsentieren. Für die Kids ist unter dem Motto „Die Rakete Rocket auf unerwarteter Mission“ eine Kinder-Science-Show geplant, die Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren kurzweilig ein erstes Verständnis von CO2-Emissionen vermittelt. Beginn ist um 15.40 Uhr im Glockenhof. Mitmachen ist für Klein und Groß angesagt. Im Schlossgraben veranstaltet der Fachbereich Chemie Experimente, der Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften lädt zum Papierbrückenwettbewerb, beim Fachbereich Maschinenbau kann jedes Kind ein eigenes Modell einer Heronsdose, dem Vorgänger der Dampfmaschine, bauen, das Institut für Sprach- und Literaturwissenschaften wartet mit Lesen, Spielen, Quizzen und Basteln zum Arten- und Insektensterben auf. Erwachsene können sich beim Institut für Politikwissenschaften aus der Hand lesen lassen, wen sie wählen, bekommen an der Station des Instituts für Materialwissenschaft anschaulich die Schüsseltechnologie der Energiewende vermittelt oder bekommen beim Fachbereich Elektrotechnik Innovationen mit Strom gezeigt. Auch musikalisch wird einiges geboten. Um 20.30 Uhr tritt die Bigband der TU Darmstadt auf der Bühne im Glockenhof auf. Im Orgelsaal gibt Kirchenmusiker Lukas Euler mit drei seiner Orgelschüler:innen von 14.15 Uhr an vier Kurzkonzerte auf der historischen Goll-Orgel. Sondervorlesungen beschäftigen sich von 14.30 Uhr bis 18.45 Uhr im Kaisersaalgebäude unter anderem mit fleischfressenden Pflanzen, mit synthetischer Biologie und dem Funktionsprinzip der Sonne. Das komplette Festprogramm zur Schlosseröffnung ist unter www.tu-darmstadt.dexchange/mitten_in_der_gesellschaft/ ersichtlich.

Private Spenden haben die Sanierung der vier Tugenden – Figuren aus rotem Sandstein – ermöglicht. © Renate Hoyer