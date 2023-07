RP und Stadt Darmstadt testen ökologische Mahd - dann brennt Deich

Von: Claudia Kabel

Verbrannte Deichböschung an der Satellitenstation bei Leeheim im Kreis Groß-Gerau. © RP Darmstadt

Das Mähen tötet Insekten und zerstört Lebensräume. Deshalb werden in Darmstadt und im Kreis Groß-Gerau neue Formen der Mahd getestet. Das bringt andere Probleme.

Wer gerne spazieren geht, kennt das: Man kommt an einer blühenden Wiese oder Blumen am Wegesrand vorbei, freut sich über Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, und kurz darauf fährt ein laut dröhnendes Mähgerät drüber und alles ist zerstört. Begründung der Verantwortlichen: Es muss eben gemäht werden.

Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt geht nun bei der Pflege seiner Deiche andere Wege und auch in der Stadt Darmstadt laufen sogenannte Mahdexperimente.

Bei der Deichpflege an Rhein und Main setzt das RP seit diesem Jahr außerhalb von Ortschaften auf die Staffelmahd. Das heißt, es wird nicht mehr die gesamte Deichböschung auf einmal, sondern nur in Teilstücken gemäht, teilte das RP mit. Dadurch bleiben blühende Wiesen erhalten, die Tieren dauerhaft Nahrung und Lebensraum bieten. Auch könnten Pflanzen Samen ausbilden und sich vermehren. Aber neben diesen positiven Effekten für den Arten- und Biotopschutz entstehen auch Herausforderungen, wie sich am vergangenen Sonntag in Leeheim bei Stockstadt (Kreis Groß-Gerau) zeigte. Da brannte nämlich die Deichböschung in der Nähe der Satellitenanlage.

Deichböschung brennt: Eidechse überlebt

Durch die neue Art der Mahd, das feuchte Frühjahr und die spätere Trockenheit waren sehr hohe, dürre Halme stehen geblieben, die sich entzündeten. Der verursachte Schaden sei offenbar nur oberflächlich, so das RP. Die Wurzeln und das Bodenleben hätten das Feuer gut überstanden. Der Deichabschnitt werde nun engmaschig kontrolliert.

Überlebende des Brandes: Eine weibliche Zauneidechse hat in einer Spalte Schutz gefunden. © RP Darmstadt

Um die andauernde Brandgefahr zu minimieren, appelliert das RP jedoch an die Vernunft und Umsicht der Bevölkerung: keine Glasflaschen hinwerfen, nicht rauchen und keine Autos in der Nähe abstellen. „Bereits kleine Funken können Flächenbrände auslösen, die die Sicherheit der Deiche gefährden“, appellieren Annett Friedrich vom Dezernat Staatlicher Wasserbau und Elisabeth Apel-Isbarn, Dezernat Naturschutz.

Stadt Darmstadt testet verschiedene Mähgeräte

Die Stadt Darmstadt experimentiert seit Ende Juni im Rahmen des Projekts „Biodiversitätskulturen in Stadt und Land“ mit der Mahd. Mähkolonnen des EAD (Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen) und des Grünflächenamts testen die Auswirkung unterschiedlicher Mähgeräte auf Insekten und Spinnen. Beteiligt sind auch Umweltamt und Technische Universität Darmstadt.

„Beim Mähen werden zahlreiche Tiere durch die eingesetzten Maschinen getötet und ihre Gelege zerstört“, erklärt Umweltdezernent Michael Kolmer (Grüne). Zusätzlich verschwänden schlagartig Nahrungsressourcen und Rückzugsgebiete.

Von der Untersuchung seien Grünstreifen entlang von zehn Straßen betroffen, hieß es in einer Mitteilung. Auf ausgewählten Flächen blieben demnach seit Mitte Juli ungemähte Bereiche stehen. Auf anderen sollte per Insektensauger geprüft werden, welche Auswirkung das Mähgerät auf die Sterblichkeit der Krabbler hat. Das Projekt wird vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.