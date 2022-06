Rhein-Main: Gemeinsamer Protest gegen Autoverkehr

Von: Claudia Kabel

Ein bundesweiter Aktionstag für eine Mobilitätswende findet dieses Jahr erneut statt. © wald-statt-asphalt.net

Bundesweites Aktionswochenende für die Verkehrswende: Aktionen in Frankfurt, im Kreis Groß-Gerau, Landkreis Darmstadt-Dieburg und in Darmstadt gegen Straßenbau und für Tempolimit.

Ein bundesweites Protestwochenende für weniger Autos und klimafreundliche Mobilität findet an diesem Wochenende statt. Das Bündnis „Wald statt Asphalt“, in dem zahlreiche Gruppen, Vereine und Initiativen organisiert sind, will ein Zeichen setzen für den Ausbau des ÖPNV, mehr Platz für Radfahrende und einen Baustopp von Autobahnen und Bundesstraßen. Im vergangenen Jahr fand ein ähnliches Protestwochenende statt mit „überwältigender Resonanz“, wie Sprecherin Sabine Lassauer der FR sagte.

Auch in Frankfurt und der Region gibt es wieder mehrere Aktionen, zu denen unter anderem BUND, Attac, ADFC, Naturfreunde, Greenpeace, „Friday For Future“ und „Omas gegen rechts“ aufrufen. Ein Schwerpunkt ist der geplante sechsspurige Ausbau der A5, A67 und A60. Eine Fahrraddemo gegen den Autobahnausbau beginnt am Sonntag, 19. Juni, in Rüsselsheim, Nauheim, Groß-Gerau, Büttelborn (Kreis Groß-Gerau), Griesheim und Alsbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sowie in Bensheim und Heppenheim (Kreis Bergstraße). Die Auftaktveranstaltung findet um 12 Uhr in Darmstadt auf dem Luisenplatz statt. Auf der Autobahnbrücke Bickenbach läuft die Sternfahrt zusammen und endet mit einer Kundgebung am Rathausplatz gegen 15 Uhr.

Mit einer Straßenblockade und Straßentheater wollen sich Initiativen in Frankfurt am Freitag, 17. Juni, 16 Uhr, an der Konstablerwache für Tempo 100 einsetzen. Am Sonntag, 19. Juni, führt ein Trassenspaziergang für die Mobilitätswende die A661 und A66 entlang. Er beginnt um 13 Uhr an der Heinz-Herbert-Karry-Straße, dem Platz über der A66. Ziel ist um 15 Uhr das Autobahnende A66 Bergen-Enkheim/Fechenheimer Wald.

In Darmstadt ruft die Jugendorganisation Attacikka für Samstag, 18. Juni, 14 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Luisenplatz auf. Gefordert wird eine Straßenbahnverbindung nach Roßdorf.

Infos: wald-statt-asphalt.net oder #Autofreie Tage selber machen!