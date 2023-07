Residenzfestspiele in Darmstadt: Flamenco, Afrika Night und Weltschlager

Von: Claudia Kabel

Italienische Opernnacht auf der Mathildenhöhe bei den Darmstädter Residenzfestspielen 2022. © Residenzfestspiele/Nikolaus Heis

Die Darmstädter Residenzfestspiele laufen vom 28. Juli bis 6. August. Schlagerstar Gitte Haenning ist zu Gast auf der Mathildenhöhe.

Afrikanische Nacht, Flamencoklänge, italienische Oper, Jazz und mehr: Am heutigen Freitag, 28. Juli, beginnen die Darmstädter Residenzfestspiele unter dem Motto „Sehnsucht nach ...“. An imposanten Orten wie Landesmuseum, Orangerie oder Mathildenhöhe laufen bis Sonntag, 6. August, fast tägliche Konzerte. Traditionell starten die Festspiele im Innenhof des Regierungspräsidiums, wandern in den Marstall des Jagdschlosses Kranichstein und in die Orangerie, bevor das letzte Wochenende auf der Open-Air-Bühne auf der Mathildenhöhe den Abschluss mit der „Italienischen Opernnacht“ macht.

Den Auftakt macht die Gruppe WÖR mit Saxophon, Dudelsack, Fiddle, Akkordeon und Gitarre. Samstags entführt ein Ensemble zur „Afrika Night“ mit Percussion, Tanz, Akrobatik und Gesang in die Magie Afrikas. Sonntags kommt der Cellist Ramón Jaffé mit seinen „Fantasias Flamencas“ und spielt mit Gitarrist Arturo el Polacco Kompositionen für das Tanzpaar.

Mit Gitte Haenning („Ich will ’nen Cowboy als Mann“) tritt am Freitag, 4. August, ein Weltstar auf der Mathildenhöhe auf. Die dänische Sängerin stillt mit ihrem aktuellen Programm „Für IMMER und NEU“ die Sehnsucht nach Chansons, Schlagern und Jazz aus den 60er Jahren bis heute.

Programm der Residenzfestspiele Freitag, 28. Juli, 20.30, Flandrische Folkmusik mit der Gruppe „WÖR“ , Innenhof Regierungspräsidium Darmstadt, Open Air Samstag , 29. Juli, 20.30 Uhr, Afrika Night, Innenhof Regierungspräsidium Darmstadt. Sonntag, 30. Juli, 20.30 Uhr, Fantasias Flamencas, Innenhof Regierungspräsidium Darmstadt. Das „Duo Images“ Dienstag, 1. August, 20.30 Uhr, „Duo Images“ mit Helen Dabringhaus & Negin Habibi, Jagdschloss Kranichstein, Marstall. Mittwoch, 2. August, 20.30 Uhr, „Hathor Consort“ mit Musik des 16. und 17. Jahrhunderts auf historischen Instrumente, Jagdschloss Kranichstein, Marstall. Donnerstag, 3. August, 20.30 Uhr, „Gypsy Baroque“, Barockmusik des 18. Jahrhunderts, Orangerie Darmstadt. Freitag , 4. August, 20.30 Uhr, Gitte Haenning & Band Live 2023 – „Für IMMER und NEU, Mathildenhöhe Open Air, Darmstadt. Samstag , 5. August, 20.30 Uhr, kubanischer Lebensfreude mit „Mozart y Mambo III“, Mathildenhöhe Darmstadt Open Air. Sonntag, 6. August, 11 Uhr, Duo Kirchhof mit Musik aus Renaissance und Barock, Matinée im Innenhof des Landesmuseums Darmstadt. Sonntag, 6. August, 20.30 Uhr, Italienische Opernnacht mit Tenor Scott MacAllister, Tenor und weiteren Solist:innen, Mathildenhöhe Darmstadt, Open Air Bühne.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr, außer dem Matinee-Konzert am Sonntag, 6. August, das um 11 Uhr im Landesmuseum angesetzt ist. cka

Tickets und Infos im Internet unter: www.residenzfestspiele.de