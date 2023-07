Regionalgalerie im RP Darmstadt: einzigartig in Deutschland

Von: Annette Schlegl

Ausgewählte Kunstwerke der vergangenen 25 Jahre sind bis 25. August in der Regionalgalerie des Regierungspräsidiums zu sehen. © Annette Schlegl

Eine Galerie in einer Mittelbehörde – das gibt es in Deutschland nur im Regierungspräsidium Darmstadt. Die Regionalgalerie Südhessen feiert ihr 25-jähriges Bestehen.

Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt kennen viele als Behörde. Doch das altehrwürdige Gebäude mit den dicken Mauern birgt Besonderes: Eine Galerie, in der regelmäßig Kunstwerke von regionalen Künstlern und Künstlerinnen ausgestellt werden. Die Regionalgalerie Südhessen gibt es dort schon seit 25 Jahren; sie hat Kunstschaffenden zum Durchbruch und dem RP zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung verholfen. Am Montagabend wurde das 25-jährige Jubiläum mit einem Empfang beim „Magic Monday“ gefeiert.

Andere Behörden scheiterten beim Versuch, die Regionalgalerie im RP Darmstadt zu kopieren

Die Regionalgalerie im RP Darmstadt ist in Deutschland einzigartig. „Es gibt einige Mittelbehörden, die zwar Ausstellungen machen, aber keinen professionellen Galeriebetrieb auf ehrenamtlicher Basis, mit künstlerischem Sachverständigenbeirat, mit Katalogen zu den Ausstellungen, mit Werbung und mit Kunstverkauf, um weitere Ausstellungen fördern zu können“, sagt Claudia Greb, die Geschäftsführerin des Fördervereins. Herbert Hirschler, damaliger Regierungsvizepräsident, erinnert sich, dass zweimal eine Delegation aus anderen Mittelbehörden das RP Darmstadt besuchte, um sich ein Beispiel zu nehmen. „Die haben es aber auf ehrenamtlicher Basis nicht hingekriegt“, sagt er.

Die Kunst im RP Darmstadt finanziert sich nicht über Steuergelder. Hans Eichel (SPD), seinerzeit noch hessischer Ministerpräsident und später dann Bundesfinanzminister, hat das rigoros untersagt. „Es gibt kein Geld“ habe er 1998 verlautbart, erinnert sich Hirschler, der zusammen mit Arno Jung, ehemaliger Leiter der Vergabekammer des Landes, der Ideengeber und Initiator der Regionalgalerie ist.

Regionalgalerie sollte Image des Regierungspräsidiums Darmstadt aufpolieren

„Unsere Idee war es damals, das Regierungspräsidium nach außen zu öffnen“, sagt Hirschler. Man habe so dem Image, das das RP hatte, etwas entgegensetzen wollen. Das Haus habe „heftig unter Beschuss gestanden“, die CDU, die damals in der Opposition war, habe von einer „überflüssigen Behörde“ gesprochen und die Abschaffung gefordert. Die Aufgaben sollten nach deren Meinung auf Landräte und Landkreise delegiert werden.

Regionalgalerie Die Regionalgalerie Südhessen im Regierungspräsidium Darmstadt ist montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Zum Jubiläum ist bis einschließlich 15. August im neuen Kanzleigebäude und im Kollegienhaus am Luisenplatz eine kleine Auswahl aus 25 Jahren Regionalgalerie ausgestellt. Der Förderverein, der ehrenamtlich Spenden, Sponsoren- und Fördergelder für die Ausstellungen und Kataloge akquiriert, sucht noch Mitglieder. Der Jahresbeitrag beträgt 50 Euro, ein Aufnahmeantrag findet sich auf rp-darmstadt.hessen.de ann

Das galt es zu verhindern – und so fand das Ansinnen, dort Kunst und Kultur über die Grenzen Darmstadts hinaus zu vermitteln, schon gleich viele Anhänger. „Gerade jüngere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben unsere Idee die ersten zwei Jahre ehrenamtlich unterstützt“, sagt Hirschler.

Papier, Duschkabinen und eine Druckmaschine mussten für die Regionalgalerie weggeräumt werden

Das war auch bitter nötig, denn die Räume im RP waren unansehnlich. „Das Foyer, das jetzt Galerie ist, war ein Papierlager. Außerdem standen dort Duschkabinen und eine Druckmaschine“, erinnert sich der Mitinitiator der Regionalgalerie. Der heute wunderschöne Innenhof war „ein ganz normaler Parkplatz, auf dem ein Dutzend Polizei-Fahrzeuge standen“. Die Polizei war damals nämlich als Abteilung ins RP eingegliedert.

Hirschler und Jung fuhren 1998 dreigleisig: Sie initiierten nicht nur die Regionalgalerie, sondern holten auch die Geschäftsstelle des Kultursommers Südhessen ins Haus sowie eines von drei deutschen Informationszentren für die Europäische Gemeinschaft. Der Hof wurde umgebaut, Beleuchtung angebracht, Säulen im Gebäude nach Vorgabe des Denkmalschutzes gestrichen, der künstlerische Beirat und der unterstützende Förderverein gegründet. Das Haus wurde hübsch, im Innenhof gab es Konzerte und Theater, die Bevölkerung nahm das Angebot an – und immer mehr besuchten auch die Regionalgalerie.

Jährlich drei bis vier Ausstellungen in der Regionalgalerie im RP Darmstadt

Seit 1998 initiiert der künstlerische Sachverständigenbeirat – eine unabhängige Beratergruppe, der aktuell zehn kunstverständige Mitglieder angehören – drei bis vier Ausstellungen pro Jahr. Er hat die Qual der Wahl aus 60 bis 80 Einreichungen. „Es geht nicht um Schönheit, sondern allein um gute Qualität“, erläutert Förderverein-Geschäftsführerin Claudia Greb. Zum Zug kämen aber hauptsächlich wenig bekannte Künstler und Künstlerinnen aus der Region, die eine Förderung brauchen, erklärt sie. Wobei sich Förderung nur auf den Katalog bezieht, der für die Ausstellung in der Regionalgalerie erstellt wird und den sie dann einreichen können, wenn sie sich anderswo bewerben. „Ab und zu hatten wir auch Werke von Künstlern und Künstlerinnen mit Renommee, die länger nicht in einer Einzelaussstellung in der Region zu sehen waren“, sagt sie.

Wobei Kunst nicht immer nur an den Wänden im Foyer und auf den Gängen hängt. Auch Plastiken, Papierkunst und Videoinstallationen gab es im RP schon zu bestaunen.