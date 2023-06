Queere Ampelpärchen leuchten in Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Seit Dienstag hat Darmstadt eine fest installierte queere Ampel für Fußgänger und Fußgängerinnen. © Monika Müller

In Darmstadt wurde am Startpunkt der Parade zum Christopher-Street-Day eine queere Ampel installiert. Auch das Stadtarchiv widmet sich der Geschichte der queeren Community.

In Darmstadt gibt es jetzt eine ganz besondere Ampel: An der Ecke Alexanderstraße/Karolinenplatz/Cityring leuchten schwul-lesbische Ampelpärchen. Am Dienstag wurden die Lichtsignale für Fußgänger und Fußgängerinnen enthüllt. Die Stadt setzt damit ein sichtbares Zeichen für Vielfalt – und führt so weiter fort, was schon im Mai 2017 mit der Eröffnung des queeren Zentrums in der Oetinger Villa an der Kranichsteiner Straße begonnen wurde. Die Aufnahme der queeren Geschichte ins Stadtarchiv ist ein weiterer Meilenstein für Toleranz.

Frankfurt hat schon seit Juli 2018 gleichgeschlechtliche Ampelpärchen an der Konstablerwache. Fünf Jahre später sind nun die queeren Ampelmotive auch in Darmstadt zu finden. Das Wort „queer“ steht umfassend für Menschen, die einer geschlechtlichen oder sexuellen Minderheit angehören.

Standort für queere Ampel in Darmstadt bestens gewählt

Vertreter:innen des Organisationsteams des Christopher Street Days hatten Mobilitätsdezernent Michael Kolmer (Grüne) im Vorjahr ihre Idee der neuen Ampelsymbole ans Herz gelegt. Er war es auch, der am Dienstag die Lichtzeichen enthüllte.

Der Standort hätte nicht passender gewählt werden können: Traditionell beginnt die Parade zum Christopher Street Day (CSD) am Karolinenplatz und endet auch dort. In Sichtweite steht außerdem das Denkmal für die Opfer des Paragraphen 175 des deutschen Strafgesetzbuches, der die Verfolgung von Männern und Frauen aufgrund ihrer Homosexualität ermöglichte. Die Ampel verbindet die Technische Universität (TU) mit dem Kongresszentrum Darmstadtium – zwei Orte, die für ein weltoffenes Darmstadt stehen. Die Stadt zeigt übrigens nicht nur beim CSD, sondern auch am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit (17. Mai) sowie am Jahrestag des New Yorker Stonewall-Aufstands (28. Juni) Flagge.

Stefan Hauer, 1. Vorsitzender des Vereins Vielbunt, freute sich bei der Ampelenthüllung, dass die Stadt mit diesem Symbol ihr Bekenntnis zur Diversität in den Alltag vieler Menschen einfließen lässt. Er kündigte an, dass zum Darmstädter Christopher Street Day – in diesem Jahr der 19. August – temporär an weiteren Übergängen entlang der Strecke der Parade queere Ampel-Inlays angebracht werden.

Das Lichtzeichen an der Alexanderstraße fällt auf. © Monika Müller

Verein Vielbunt hilft Stadtarchiv bei Dokumentation queerer Geschichte in Darmstadt

Schon vorher hatte Vielbunt ein Zeichen gesetzt: Im März übergab Stefan Hauer umfangreiche Unterlagen zu den Tätigkeiten des Vereins in den vergangenen Jahren an das Stadtarchiv. Vergleichbare Kooperationen gibt es in Deutschland bisher kaum; nennenswerte Projekte gibt es laut Stadtarchiv in Mainz, München, Düsseldorf und Tübingen. Die Dienststelle spricht deshalb von einer „wegweisenden Zusammenarbeit nicht nur für andere hessische Kommunalarchive“.

Seit zehn Jahren prägt der Verein Vielbunt die queere Community in Darmstadt. Anlässlich des CSD-Jubiläums 2021 hatte das Stadtarchiv versucht, Dokumente zur queeren Geschichte Darmstadts in seinen Beständen zu finden. Doch die Perspektiven von Menschen aus der LSBTQAI-Community sind dort kaum dokumentiert. Mit Hilfe des Vereins Vielbunt konnte das geändert werden. Dabei wurde Archivgut, in dem Personen genannt wurden, vor der Veröffentlichung anonymisiert

Die Vereinsüberlieferung bietet die erste Grundlage für weitere Recherchen, mit denen das Stadtarchiv langfristig die queere Geschichte Darmstadts mit mehr Leben füllen möchte. Eine detaillierte Dokumentation der Lebensrealitäten von trans, inter oder nichtbinären Menschen steht noch aus.