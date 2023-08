Psychiatrie: Krankenpfleger produziert Podcasts mit Personal und Patienten

Von: Claudia Kabel

„Geschichten aus der Psychiatrie“: Zu Gast bei Cajetan Hartfiel ist hier Barbara Jost, leitende Oberärztin am Zentrum für seelische Gesundheit in Groß-Umstadt. © Cajetan Hartfiel

Ex-DJ und Krankenpfleger produziert Podcasts mit Klinikpersonal und Patienten. Die neuesten Folgen von Cajetan Hartfiel wurden in Groß-Umstadt aufgezeichnet.

Eigentlich nimmt Cajetan Hartfiel seine Video-Podcasts immer im Bettenkeller der Uniklinik Köln auf. Dorthin lädt er Gesprächspartner:innen ein, die in der Psychiatrie arbeiten oder dort behandelt wurden. „Von der Putzfrau bis zum Chefarzt, auch Patient:innen und Angehörige waren schon zu Gast“, sagt der 44-Jährige im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Die neueste Folge seiner Reihe „Geschichten aus der Psychiatrie“ wurde nicht in Köln, sondern in Groß-Umstadt aufgezeichnet. Als Drehort diente das Gartenlager im Zentrum für Seelische Gesundheit der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg – ein ähnlich bizarres Ambiente wie der inzwischen traditionelle Bettenkeller.

Zu Gast war in der ersten von vier geplanten Folgen aus Groß-Umstadt Sonja Holubar, die pflegerische Stationsleiterin in der Akutklinik. Sie berichtet in der etwa einstündigen Sendung auch vom Umgang der Klinik mit Borderline-Patient:innen – also Menschen, die sich etwa selbst verletzen, weil sie ihre Gefühle nicht anders regulieren können. Für die habe man ein dreiwöchiges Programm entwickelt, das helfen soll, mit der Störung und Stresssituationen besser umzugehen.

Die Psychiatrie ist einer der ehrlichsten Orte dieser Welt

Auch solche neuen Ansätze will Hartfiel mit seinem Podcast bekannt machen. Ziel sei es, Vorurteile abzubauen und Menschen die Angst vor der Psychiatrie nehmen. Es gebe zuviele Gerüchte, sagt er. „Die Psychiatrie ist in meinen Augen auf ihre ganz besondere Art und Weise einer der ehrlichsten Orte dieser Welt.“

Bisher hat er mehr als 30 Sendungen produziert, die auf Youtube, Spotify und anderen Kanälen abrufbar sind. Seine Gesprächspartner:innen berichten nicht nur von ihren Klinikerfahrungen, es werden auch Berufs- oder Krankheitsbilder vorgestellt. Zuhörer:innen können per Whatsapp auch Fragen stellen, die aufgegriffen werden.

Pocasts aus der Psychiatrie: Initiator hat über 20 Jahre Berufserfahrung

Hartfiel ist in Groß-Umstadt aufgewachsen und hat dort seinen Zivildienst und die anschließende Pflegeausbildung an den Kreiskliniken absolviert. Danach arbeitete er im Elisabethenstift in Darmstadt. Inzwischen blickt der zweifache Familienvater auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Krankenpfleger im psychiatrischen Bereich zurück. In seinen Podcasts kann er deshalb eigene Erfahrung einfließen lassen.

Inzwischen gebe es eine Liste von potenziellen Gesprächspartner:innen aus ganz Deutschland, die ihm ihre Geschichte erzählen wollten. Zu Gast waren schon Ärztinnen, die von eigenen Depressionen sprachen, oder eine Moderatorin, die einen Selbstmordversuch offenbarte. Trotz aller Ernsthaftigkeit werden auch lustige Begebenheiten erzählt. Das Format soll „fluffig und skurril“ sein, sagt Hartfiel. Schon der Vorspann ist angelehnt an 70er-Jahre Serien.

Pocasts aus der Psychiatrie: Kein Psychiatrie-Bashing

Auch wenn seine Gäste von wahren Begebenheiten sprechen, dürfen sie keine personenbezogene Daten Dritter nennen, die Rückschlüsse auf echte Fälle zulassen, erklärt Hartfiel. Zudem wolle er kein Psychiatrie-Bashing betreiben. Klar lasse man auch mal etwas Negatives verlauten – zum Beispiel wenn jemand vermeintlich grundlos fixiert worden sei. Doch dabei würden immer auch die Hintergründe beleuchtet. Wie kam es zu der Situation? Was haben die Betroffenen falsch gemacht, was daraus gelernt?

Hartfiel will auch Menschen motivieren, in der Psychiatrie zu arbeiten. Wenngleich er nicht verschweigt, dass man dort mit schwierigen Situationen konfrontiert wird. Er selbst habe in den ersten Monaten seiner Tätigkeit gleich den Suizid eines Patienten erlebt. „Nicht nur unsere Patienten sind traumatisiert, sondern auch unsere Mitarbeiter“, räumt auch Sonja Holubar in der aktuellen Folge ein. Die Frage sei, was man tun könne, um mit den Belastungen im Job umzugehen.

Pocasts aus der Psychiatrie: Nebenjob als Techno-DJ

Bevor Hartfiel Podcast produzierte, arbeitete er jahrelang nebenbei als Techno-DJ – Künstlername Ramirez Son. Er legte bundesweit in Clubs auf, war auch auf dem Hessentag und im Ausland gefragt. „Es war für mich Erholung nach der Arbeit auf der Station, andere Menschen springen zu lassen, ohne mir Gedanken über ihre Probleme machen zu müssen“, sagt er. Seine Musik ist auch aktuell noch unter Spotify abrufbar. Als in der Corona-Zeit die Clubs zumachten, sattelte er um.

Die Nachfrage nach seinen Podcasts steige kontinuierlich, sagt er. Das Format überzeuge anscheinend. Er hat die Hoffnung damit irgendwann auch mal Geld zu verdienen.

Abrufbar sind die Podcasts unter: www.geschichtenausderpsychiatrie.de