Porzellanschlösschen in Darmstadt saniert

Von: Jens Joachim

In neuem Glanz: Das Prinz-Georg-Palais beherbergt das Porzellanmuseum mit der großherzoglichen Sammlung. © Rolf Oeser

Die hessische Schlösserverwaltung investiert 270 000 Euro in die Instandsetzung des Prinz-Georg-Palais. Die Wiedereröffnung des dort untergebrachten Porzellanmuseums verzögert sich.

Darmstadt - Mehrere Monate lang war das Prinz-Georg-Palais am Schlossgartenplatz gegenüber der katholischen St.-Elisabeth-Kirche seit dem vergangenen Jahr eingerüstet.

Das Baugerüst ist schon vor einiger Zeit entfernt worden, aber die in den Sommermonaten geplante Wiedereröffnung des Porzellanmuseums, das die Großherzoglich-Hessische Porzellansammlung beherbergt, verzögert sich noch.

Darmstadt: Sanierung des Porzellanschlösschens kostete 270.000 Euro

Das Pretlacksche Gartenhaus, in dem sich eine kleine Bibliothek mit Lesesaal befindet, grenzt an den Prinz-Georg-Garten. © Rolf Oeser

270 000 Euro hat die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen in die Sanierungsarbeiten am Palais investiert. Die gesamte Anlage mit dem benachbarten Prinz-Georg-Garten geht nach Angaben der Stadt zurück auf die Zusammenlegung zweier benachbarter Gärten im Jahr 1748, des Palaisgartens im Norden mit dem Pretlackschen Garten im Süden. Das neu entstandene Anwesen schenkte Ludwig VIII. seinem Sohn Prinz Georg Wilhelm 1764 und machte ihn auch zum Namenspaten.

Das Prinz-Georg-Palais war ursprünglich ein barockes Gartenhaus, das um 1710 errichtet worden war. Der ebenfalls in Darmstadt gebräuchliche Name Porzellanschlösschen geht auf Großherzog Ernst Ludwig zurück, der in dem Gebäude die Großherzoglich-Hessische Porzellansammlung mit Porzellanen und anderen keramischen Erzeugnissen zusammenfasste. Die Sammlung machte der Großherzog dann 1908 der Öffentlichkeit als Museum zugänglich.

Prinz-Georg-Palais in Darmstadt blieb im Krieg fast unbeschädigt

Im Gegensatz zu vielen anderen Gebäuden in der Innenstadt überstand das Palais den Zweiten Weltkrieg fast unbeschädigt. Die zwischenzeitlich ausgelagerte Porzellansammlung konnte daher schon 1951 wieder einziehen. Zuletzt war das Palais von 1992 bis 1999 grundsaniert worden.

Nun erstrahlt das Palais nach fast einjähriger Sanierungszeit wieder in neuem Glanz. Für die Baukosten konnte die Schlösserverwaltung auf Mittel des Programms „Erhalt historisches Erbe“ des Hessischen Kunstministeriums zurückgreifen.

GARTEN UND PALAIS Der nach französischem Vorbild gestaltete Prinz-Georg-Garten, der an den Darmstädter Herrngarten grenzt und sich in östlicher Richtung bis zur Schlossgartenstraße erstreckt, ist mehr als ein Park, sondern nach Angaben der Verwaltung der Schlösser und Gärten Hessen „eine Oase der Ruhe und ein Kleinod geometrisch-formaler Gartenkunst des 18. Jahrhunderts im Stil des Rokoko“. Landgraf Ludwig VIII. schenkte 1764 seinem zweitgeborenen Lieblingssohn Prinz Georg Wilhelm (1722–1782) die Anlage. Zwischen dem Prinz-Georg-Palais, in dem sich das Porzellanmuseum befindet, und dem nach Generalleutnant Rudolf von Pretlack benannten Gartenhaus säumen Nutz- und Zierpflanzen die Wege. Der Prinz-Georg-Garten ist ganzjährig bis zum Einbruch der Dunkelheit in den Monaten März bis Oktober, montags bis sonntags von 7 bis 19 Uhr sowie in den Monaten November bis Februar täglich von 8 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. jjo

Darmstadt: Porzellanschlösschen wurde in den 1990er Jahren grundsaniert

Nach Angaben von Architekt Christoph Haarmann ist das Gebäude nach der in den 1990er Jahren erfolgten Grundsanierung zwar in einem sehr guten baulichen Zustand. Allerdings bedurften die Fassade und die Fenster einer umfangreichen Instandsetzung, weil Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu Rissen geführt hätten.

Nach Aussage des Experten für Baudenkmalpflege waren die Außenfarben der Fassade und der aufgemalten Scheinarchitektur stark ausgeblichen. Und im Sockelbereich hätten Salze den Putz abplatzen lassen. Der Sockel erhielt nun einen Porenputz auf Kalkbasis. Die Risse an den Ecken des Gebäudes wurden geschlossen und alte Anstriche entfernt.

Porzellanschlösschen in Darmstadt: Anstrich nach historischer Vorlage

Dennis Pfeiffer ist neuer Leiter der Außenstelle der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen. © Rolf Oeser

Zudem erhielt die Fassade in Anlehnung an ein historisches Gemälde von Hofmaler Ernst August Schnittspahn einen neuen Anstrich. Auch die Fenster wurden neu verglast, fehlende Fensterladenhalter nachgebaut, die Tür des Portals gerichtet und defekte Holzteile an den Gauben repariert. Auch die Brüstung der Balkone in der ersten Etage wurden neu lackiert und teilweise vergoldet.

Bis zur Wiedereröffnung des Porzellanmuseums können Besucherinnen und Besucher des Prinz-Georg-Gartens, um den sich nun der 32-jährige Gärtner und studierte Gartenbauwissenschaftler Dennis Pfeiffer mit seinem Team kümmert, das Prinz-Georg- Palais nur von außen inspizieren. (Jens Joachim)

