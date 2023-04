Polizist und Polizistin aus Südhessen sollen Toten bestohlen haben

Von: Claudia Kabel

Das Polizeipräsidium Südhessen verspricht Aufklärung. © Michael Schick

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt gegen zwei verdächtige Kriminalbeamte wegen Untreue. Südhessens Polizeipräsident Gutzeit gibt Erklärung ab.

Gegen einen 54 Jahre alten Kriminalbeamten und seine 52-jährige Kollegin aus Südhessen ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Die beiden sollen, so lautet der schwere Vorwurf, im Rahmen einer Tatortaufnahme bei einem Todesermittlungsverfahren im November 2022 Bargeld und weitere Gegenstände aus einer Wohnung in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) entwendet haben.

Oberstaatsanwalt Robert Hartmann sagte am Dienstag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau, es habe sich nicht wirklich um den Tatort eines Strafdelikts gehandelt, sondern um eine Wohnung, in der ein Mann an einer unklaren Todesursache verstorben gewesen sei. Zur Klärung solcher Fälle werde grundsätzlich vom Arzt die Polizei gerufen. Dies komme mehrmals pro Woche vor.

Der Wohnraum, in dem sich die Leiche befand, wurde laut Oberstaatsanwalt Hartmann aber von einer privaten Überwachungskamera gefilmt. Als die Familie des Verstorbenen das Band angeschaut habe, sei die Handlung des Polizisten-Duos aufgefallen. Die Angehörigen hatten sich daraufhin an die Polizei gewandt.

Im Rahmen der Ermittlungen räumte der 54-Jährige Kriminalbeamte die Tat bereits ein. Er habe sich für sein Verhalten bereits entschuldigte, berichtete die Polizei am späten Montagnachmittag in einer Pressemitteilung. Auf die Stellungnahme seiner Kollegin warte man derzeit noch, so Oberstaatsanwalt Hartmann. Man müsse abwarten, ob sie die Tat gestehe oder bestreite.

Über die Details ihrer Beute könne man aus ermittlungstechnischen Gründen derzeit noch nichts konkretes sagen. Es handele sich aber um mehrere 50-Euro-Scheine im dreistelligen Bereich, berichtete Hartmann.

Der südhessische Polizeipräsident Björn Gutzeit verurteilte den Vorfall: „Ich bin über das Vorgehen der beiden Beamten sehr enttäuscht. Derartige Vorwürfe wiegen schwer.“ Er versicherte, dass der Fall lückenlos aufgeklärt werde und nach den strafrechtlichen Ermittlungen, abhängig vom Ergebnis, disziplinarrechtliche Maßnahmen folgen werden.“

Im ersten Schritt seien der Ermittlerin und dem Ermittler das Führen ihrer Amtsgeschäfte bis auf Weiteres untersagt und ein Hausverbot ausgesprochen worden, sagte der Polizeipräsident.

Auf die Frage, ob ein vergleichbarer Fall schon einmal bekannt geworden sei, sagte Hartmann, der auch Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt ist: „Glücklicherweise hatten wir etwas in dieser Art noch nicht.“

Ermittelt wird gegen die beiden wegen Unterschlagung. Das Strafmaß reicht hier von Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft. Dass die beiden die Tat während der Ausübung ihres Amtes mutmaßlich begangen haben, werde bei der Strafzumessung berücksichtigt, erklärte Hartmann. Jedoch gelte auch hier, wie immer, die Unschuldsvermutung. Es sei noch nicht entschieden, ob Anklage erhoben werde.