Pfungstädter Bier wird bald in Großostheim gebraut

Von: Annette Schlegl

Die Marke Pfungstädter Bier bleibt bestehen, auch wenn das Bier auswärts gebraut wird. © Renate Hoyer

Die Pfungstädter Brauerei ist eine Partnerschaft mit der Brauerei Eder & Heylands in Großostheim eingegangen. Dort soll das Traditionsbier temporär hergestellt werden.

Die Pfungstädter Brauerei hat einen Ausweg aus dem Streit um das Brauereigelände in Pfungstadt gefunden, das sie bis zum Jahresende für ein Wohnungsbauprojekt verlassen muss: Sie wird ihr Bier schon bald im 45 Kilometer entfernten Großostheim brauen lassen. Wie sie am Freitag mitteilte, sei sie eine Partnerschaft mit dem Familienunternehmen Eder & Heylands eingegangen, das unter anderem die bekannten „Schlappeseppel“-Biere braut. Die vollständige Schließung der Pfungstädter Brauerei sei damit vom Tisch, die Traditionsmarke bleibe erhalten. Das Bier sowie die alkoholfreien Getränke würden in Unterfranken nach Pfungstädter Rezeptur gebraut und abgefüllt. Wann die Zusammenarbeit genau beginnen soll und ob Eder & Heylands Mitarbeiter:innen aus Pfungstadt übernimmt, war am Freitag nicht zu erfahren.

Die Kooperation der beiden Brauereien dauert nur so lange, bis ein Neubau fertig ist, für den die Pfungstädter Brauerei nun einen Standort im Kreis Darmstadt-Dieburg sucht. Man sei sich sicher, es gebe eine Kommune, „die das Unternehmen als einen Zugewinn willkommen heißt“. ann