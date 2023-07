Petition für Erhalt von Kindernotdienst in Darmstadt

Der Kindernotdienst befindet sich in den Räumen der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret auf dem Klinikcampus an der Dieburger Straße.

Darmstadt

Von Jens Joachim schließen

Die Darmstädter Kinderklinik kündigt die Vermietung von Räumen und bedauert die Reduzierung der Öffnungszeiten durch die Kassenärztliche Vereinigung für den Bereitschaftsdienst.

Die Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret haben dem Kinder- und Jugendärztlichen Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen zum 30. Juni 2024 die Nutzung der Räume in der Kinderklinik gekündigt. Dann soll auch die Kooperation zwischen der Kinderklinik und der KV enden.

Der Pädiatrische Bereitschaftsdienst ist ein Angebot der ambulanten Kinderärztinnen und -ärzte in der Region. Er wird durch die KV Hessen organisiert. Die Räumlichkeiten befinden sich auf dem Gelände der Kinderklinik an der Dieburger Straße in Darmstadt. Mit dem Angebot soll die ambulante Versorgung von Kindern und Jugendlichen auch außerhalb der Öffnungszeiten der Praxen sichergestellt werden.

Mutter startet Petition „Kinderärztlicher Notdienst in Darmstadt in Gefahr!!!“

+ Über den Eingang zu den Darmstädter Kinderkliniken, Dieburger Straße 31, gelangen Eltern mit ihren Kindern auch zum Kindernotdienst, der von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen organisiert wird. © Jens Joachim

Eine Mutter hat nun auf der Internetseite change.org unter der Überschrift „Kinderärztlicher Notdienst in Darmstadt in Gefahr!!!“ eine Onlinepetition gestartet, die bis zum frühen Mittwochabend bereits von mehr als 19 000 Menschen unterzeichnet wurde.

Laut einem vom Darmstädter Kinder – und Jugendarzt Markus Landzettel und seinem Pfungstädter Kollegen Martin Gunkel verbreiteten Flugblatt wurde der Kindernotdienst für die Region Südhessen 2011 „durch das große Engagement der niedergelassenen Kinder- und Jugendärzt:innen gegründet. Mehr als zwölf Jahre lang sei dieser „ein Vorzeigeprojekt in ganz Hessen“ gewesen, so Landzettel und Gunkel.

Nach der Ende Juni erfolgten Kündigung der Räume und der Kooperation mit den Kinderkliniken werde es in einem Jahr „Stand heute, keinen weiteren Notdienst für Kinder und Jugendliche an dieser Kinderklinik und wahrscheinlich auch nicht mehr in Darmstadt geben“, schreiben die beiden Kinderärzte, die als Obleute des Kindernotdienstes fungieren.

Kindernotdienst in Darmstadt: Kinderklinik unterstützt Petition

Andreas Hofmann, der Geschäftsführer der Kinderkliniken, teilte am Mittwoch mit, die Petition sei „richtig“, weil Darmstadt einen Pädiatrischen Bereitschaftsdienst brauche, der mehr als nur zwei Stunden mittwochs und freitags, an Wochenenden sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet sei, wenn die Praxen geschlossen hätten.

Auch sei „eine gute Versorgung für Eltern, die keinen Kinderarzt finden“, notwendig. All dies liege aber „alleine in der Verantwortung der Kassenärztlichen Vereinigung, nicht der Darmstädter Kinderkliniken“, so der Klinikchef.

Kindernotdienst in Darmstadt: Klinikchef spricht von „untragbaren Zuständen“

+ An der Dieburger Straße weisen Hinweisschilder auf die Zufahrt zur Kinderklinik hin, in dessen Räume sich auch der Kinder- und Jugendärztliche Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen befindet. © Jens Joachim

Hofmann bedauert auch sehr, dass der Vorstand der KV Hessen im Dezember vorigen Jahres die Öffnungszeiten des Kindernotdienstes massiv eingeschränkt habe, was zu „untragbaren Zuständen“ in der Klinik geführt habe, weil sich die ambulanten Fallzahlen in der Notaufnahme seit dem Sommer 2022 verdreifacht und die Notfalleinweisungen sich mehr als verdoppelt hätten.

Die Kinderklinik habe letztlich die ambulante Notfallversorgung mit übernehmen müssen, ohne hierfür personell noch räumlich aufgestellt zu sein und ohne dass hierfür ein Versorgungsauftrag vorliege.

Der Kinderärztliche Notdienst in den Darmstädter Kinderkliniken, Dieburger Straße 31, ist derzeit nur noch mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags und sonntags sowie an Feier- und Brückentagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.