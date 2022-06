Party zu 50 Jahren Hochschule Darmstadt

Von: Claudia Kabel

Teilen

Zum 50. wird dieses Jahrt wieder gefeiert. Aufnahme vom Hochschulfestival in Darmstadt 2018. © h_da/Christian Heyse

Zum 50. Jubiläum lädt die h_da zum Open-Air-Festival auf den Campus in Darmstad. Auch Bands aus Frankfurt und Darmstadt treten auf.

Mit einem Festakt und anschließendem Open-Air-Festival feiert die Hochschule Darmstadt (h_da) am Donnerstag ihr 50-jähriges Bestehen. Dabei reichen ihre Ursprünge bis weit ins 19. Jahrhundert zurück. Denn die Wurzeln ihres traditionsreichsten Fachbereichs – des Bauingenieurwesens – gehen auf das Jahr 1839 und die damalige Gründung der Bauhandwerkerschule Darmstadt zurück. „Die Industrialisierung war in vollem Gange“, heißt es dazu auf den eigens für das Jubiläum angelegten Seiten zur Geschichte der Hochschule. Dennoch dauerte es noch gut 130 Jahre, bis im Wintersemester 1971/72 die ersten 2500 Studierenden an der frisch gegründeten Fachhochschule Darmstadt, wie sie damals hieß, starteten.

Heute studieren dort 16 500 junge Menschen, und eine andere Art von industrieller Revolution ist in Gange: die virtuelle Vereinnahmung der Realität, die auch in mehreren Hochschulstudiengängen vorangetrieben wird.

So wundert es nicht, dass als Teil des Festprogramms „der Campus der Hochschule um eine digitale Dimension erweitert“ werden soll, wie es in der Ankündigung heißt. Studierende des Fachbereichs Media arbeiteten seit Monaten an einer Augmented Reality App, die ab Mittag rund um das Hochhaus erstmals vorgestellt wird. Benötigt werde dafür ein Smartphone, mit dem der „Garden of Knowledge“ entdeckt werden könne. Außerdem werden sich zahlreiche studierendennahe Initiativen, Einrichtungen und Partner:innen der h_da im Rahmen eines Ständemarkts präsentieren. Begleitend legt ein DJ von Basskultur Darmstadt auf.

Open-Air Öffentlich und kostenlos startet das Musik-Open-Air am Donnerstag, 23. Juni, um 16 Uhr am Hochhaus, Schöfferstraße 3 in Darmstadt. Mit dabei sind Sun’s Sons , Elda, Mädness & Döll und Jeremias. Um 22 Uhr endet das Bühnenprogramm und weiter geht es mit einer Party im Café Glaskasten im Erdgeschoss des Hochhauses. Infos und Programm: h-da.de/jubilaeumsfestival Meilensteine aus fünf Jahrzehnten und Recherchen zu den Wurzeln der Hochschule: h-da.de/50jahre cka

Das neue Campusrestaurant Schöffers (schoeffers.de) im kürzlich eröffneten Studierendenhaus und ein Foodtruck Court in der Mitte bieten Speisen und Getränke an. Mit dabei sind Baobab, Fräulein Zuckertopf, Der Goldene Hirsch, Food Vegan und Tildas Eis. Deswegen werden Gäste gebeten, auf das Mitbringen eigener Getränke und Speisen zu verzichten, so die Hochschule.

Zum Festakt werden Hochschulmitglieder, Partner und Zeitzeug:innen einen Blick auf die Historie der h_da werfen, und Präsident Arnd Steinmetz will sich der zukünftigen Ausrichtung der Hochschule widmen. Auch die sogenannten goldenen Diplome werden dann an etwa ein Dutzend Absolventen und Absolventinnen von vor 50 Jahren verliehen. Laut Hochschulsprecher Martin Wünderlich-Dubsky gehören sie zu den letzten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen aus der Gründungszeit der Hochschule.

Nach dem offiziellen, nicht öffentlichen Teil folgt ab 16 Uhr rund um das 1965 erbaute Hochhaus in der Schöfferstraße 3 – es ist bis heute mit 66 Metern laut Hochschule das höchste Gebäude Darmstadts und zudem Campus-Mittelpunkt – ein Open-Air-Festival, das an die Campusfestivals der Jahre vor der Pandemie anknüpfen soll. Eingeladen sind alle Livemusik-Fans aus Darmstadt und der Region bei freiem Eintritt. „Wir freuen uns, dass das Musikfestival in dieser Form wieder stattfinden kann“, sagt Wünderlich-Dubsky der FR. Monatelang habe man es vorbereitet, ohne zu wissen, ob es wirklich stattfinden könne.

Mit dabei sind die Newcomer und Multi-Instrumentalisten Sun’s Sons und die Frankfurter Indiepop-Band Elda, außerdem die aus Darmstadt stammenden Deutsch-Rapper Mädness & Döll und die 2018 gegründete Disco-Funk-Band Jeremias.

Die erste Generation der Studierenden im Labor für Kolbenmaschinen an der Hochschule Darmstadt, Foto um 1976. © h_da/Peter Laux