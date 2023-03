Partsch kritisiert Wahlwerbung in Darmstadt

Von: Jens Joachim

Der Oberbürgermeister moniert einen Drang zur „hemmungslosen Selbstdarstellung“. Hintergrund sind Kreidezeichnungen einer Initiative.

Darmstadt Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne), der darauf verzichtet hat, bei der OB-Wahl für eine dritte Amtszeit zu kandidieren und Mitte des Jahres aus dem Amt ausscheidet, hat sich kritisch zum Wahlkampf der vergangenen Wochen geäußert. Im Zusammenhang mit der Debatte um Kreidezeichnungen der Initiative Catcallsofdarmstadt (FR vom Samstag) wies Partsch darauf hin, dass es in der Stadt möglich sei, mit Plakaten, Demonstrationen und Versammlungen seine Meinung zum Ausdruck zu bringen.

Allerdings, so der seit 2011 amtierende Rathauschef, gebe es gewisse Regeln, die eingehalten werden müssten. Der zunehmende Vandalismus in der Stadt sowie das Besprühen, Bemalen und Beschmieren von öffentlichem und privatem Eigentum bereite ihm zunehmend Sorgen. Erst jüngst waren im südlichen Stadtteil Eberstadt abermals eine Holzbrücke über die Modau demoliert oder am Botanischen Garten ein Schaukasten und Sitzbänke mit Graffiti verunstaltet worden.

Auch bezogen auf die Oberbürgermeisterwahl, die am kommenden Sonntag, 2. April, mit der Stichwahl zwischen Stadtrat Michael Kolmer von den Grünen und dem früheren SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Hanno Benz (SPD) entschieden wird, bezeichnete Partsch das massenhafte Aufhängen von Wahlplakaten als „nicht optimal“. Die „ganze Plakatiererei“ habe inzwischen Ausmaße angenommen, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie von Repräsentanten von Vereinen nicht mehr verstanden werde. Es gebe geradezu „eine Hemmungslosigkeit, sich in der Öffentlichkeit darzustellen“, monierte der scheidende Oberbürgermeister. Auf einen entsprechenden Zwischenruf erwiderte Partsch, er nehme auch seine Partei, die Grünen, von der Kritik nicht aus.

Die Grünen, SPD und CDU hatten bereits zum Teil etliche Wochen vor der eigentlichen sechswöchigen Plakatierungsphase vor dem ersten Urnengang damit begonnen, mit veranstaltungsbezogenen Plakaten, auf denen entweder der Name oder das Bild der jeweiligen OB-Kandidaten zu sehen waren, auf sich aufmerksam zu machen.

Anfang Februar – also zu Beginn der heißen Wahlkampfphase - wollten dann einige Parteien besonders clever sein und zogen bereits einige Tage vor dem Stichtag am 5. Februar los, um Wahlplakate an strategisch wichtigen Stellen aufzuhängen oder aufhängen zu lassen, um anderen zuvorzukommen.

Ordnungsdezernent und CDU-OB-Kandidat Paul Georg Wandrey, der vor dem ersten Wahlgang wohl mit Abstand die meisten Plakate aufhängen ließ, äußerte sich Anfang März im Gespräch mit der FR bereits selbstkritisch und gestand Fehler ein. Im Endeffekt hätten sich die Parteien nicht an die städtische Verordnung zum Aufstellen von Wahlplakaten gehalten und zu früh plakatiert, so Wandrey, der zugleich Besserung gelobte.

Im Stadtparlament prangerte OB Partsch nun einen „Wildwuchs“ an. Stadtrat Wandrey hat bereits angekündigt, dass sich der Magistrat nach der OB-Wahl die Plakatsatzung vornehmen wolle, „um zu schauen, ob diese noch zeitgemäß ist“.