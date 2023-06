Open-Air-Kino in Darmstadt, Mörfelden-Waldorf und Groß-Gerau

Von: Claudia Kabel

Open-Air-Kino in Mörfelden-Walldorf. Foto. Stadt © Stadt Mörfelden-Walldorf

Luftiges Gucken in Darmstadt und Groß-Gerau startet bald.

In Darmstadt bietet der Studentische Filmkreis Darmstad an drei Abenden im Juli ein Open-Air-Kino auf der Liegewiese im Hochschulstadion an. Am Freitag 21. Juli, läuft „Jurassic Park“ in Originalton, am 22. der japanische Zeichentrickfilm „Prinzessin Monoke“ und am 23. Juli „Aftersun“ (Orginal mit Untertitel). Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Es gibt Snacks zu kaufen.

Infos unter: https://filmkreis.de

In Groß-Gerau wird am 7. und 8. sowie am 21. und 22. Juli der Sportpark zum Open-Air-Kino mit Leinwand. Am ersten Wochenende läuft „Einfach mal was Schönes“ und „Topgun: Maverick“. Am zweiten Wochenende werden „Saturday Night Fever“ und „Manta Manta II“ gezeigt. Einlass ab 20 Uhr, Beginn 21.45 Uhr. Tickets für 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, gibt es im Stadthaus. Angeboten sind Popcorn, Eis, Drinks und ein Catering. Der Filmbereich ist komplett bestuhlt.

Infos unter: www.gross-gerau.de

In Mörfelden-Walldorf verwandelt sich der Rathausplatz Walldorf in ein Open-Air-Kino. Am Samstag, 15. Juli, läuft „Super Mario Bros.“, am Samstag, 2. September, der Film „Guardians of the Galaxy Vol.3“. Der Einlass beginnt um 20.30 Uhr, Filmstart ist gegen 21.30 Uhr. Tickets für 5 Euro gibt es an der Bar der Kinokasse. Bierbänke und einige Liegestühle stehen bereit, eigene Sitzmöbel dürfen mitgebracht werden. cka

Infos: www.moerfelden-walldorf.de