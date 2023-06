Open-Air-Kino: Freilichtbühne in Seeheim-Jugenheim mit üppigem Programm

Von: Claudia Kabel

Die „Filmseher“ zeigen regelmäßig Filme unter dem Sternehimmel. Die Kulisse der denkmalgeschützten Freilichtbühne ist idyllisch.

Seit mehr als 25 Jahren bringen Marc und Mareike Rückziegel im Sommer Filme auf die Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim – ein denkmalgeschütztes Rondell auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße (Landkreis Darmstadt-Dieburg).

1995 fand die erste Vorführung mit einem ausgeliehenen 16mm-Projektor statt, der das Bild auf eine weiß gestrichene Sperrholzplatte projizierte. „Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir nach und nach immer mehr Spieltage mit ins Programm genommen haben und auch kinotechnisch immer professioneller wurden“, sagt Mareike Rückziegel der FR. 2000 gründeten sie die Filmseher. Seit 2004 findet ihr Open Air Kino regelmäßig von Juni bis September statt - und das bei jedem Wetter.

Während der Saison wird das Duo von rund zehn Mitarbeiter:innen bei den Veranstaltungen unterstützt. Die Filme – es sollen „die schönsten der vergangenen zwölf Monate sein – wählt das Gründer-Duo „nach persönlichem Geschmack aus“, sagen sie. Jeweils Mittwoch bis Samstag läuft ein anderer Streifen. An diesem Mittwoch, 28. Juni, zum Beispiel „Weinprobe für Anfänger“.

Weitere Open-Air-Kinos in Darmstadt und dem Kreis Groß-Gerau

In Darmstadt zeigt der Studentische Filmkreis Darmstad an drei Abenden im Juli ein Open-Air-Kino auf der Liegewiese im Hochschulstadion an. Am Freitag 21. Juli, läuft „Jurassic Park“ in Originalton, am 22. der japanische Zeichentrickfilm „Prinzessin Monoke“ und am 23. Juli „Aftersun“ (Orginal mit Untertitel). Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Es gibt Snacks zu kaufen.

Infos unter: https://filmkreis.de

In Groß-Gerau wird am 7. und 8. sowie am 21. und 22. Juli der Sportpark zum Open-Air-Kino mit Leinwand. Am ersten Wochenende läuft „Einfach mal was Schönes“ und „Topgun: Maverick“. Am zweiten Wochenende werden „Saturday Night Fever“ und „Manta Manta II“ gezeigt. Einlass ab 20 Uhr, Beginn 21.45 Uhr. Tickets für 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, gibt es im Stadthaus. Angeboten sind Popcorn, Eis, Drinks und ein Catering. Der Filmbereich ist komplett bestuhlt.

Infos unter: www.gross-gerau.de

In Mörfelden-Walldorf verwandelt sich der Rathausplatz Walldorf in ein Open-Air-Kino. Am Samstag, 15. Juli, läuft „Super Mario Bros.“, am Samstag, 2. September, der Film „Guardians oft the Galaxy Vol.3“. Der Einlass beginnt um 20.30 Uhr, Filmstart ist gegen 21.30 Uhr. Tickets für 5 Euro gibts an der Bar der Kinokasse. Bierbänke und einige Liegestühle stehen bereit, eigene Sitzmöbel dürfen mitgebracht werden. cka

Infos: www.moerfelden-walldorf.de