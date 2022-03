Wegen Omikron: Personalausfälle in Darmstädter Schulen, Kliniken und dem Öffentlichen Naheverkehr

Darmstadt

In Darmstadt gibt es steigende Krankenstände in Kliniken, Kitas und Schulen. Grund dafür ist die Corona-Virus-Variante Omikron.

In Darmstadt melden etliche Schulen, Kitas, der Nahverkehr oder die Kliniken zunehmende Personalausfälle. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sagte in der Sitzung des wöchentlich tagenden Krisenstabs: „Die Beispiele zeigen sehr deutlich die aktuelle Problematik: Hohe Infektionszahlen führen zu hohen Personalausfällen und belasten die kritische Infrastruktur immens.“ Es sei wichtig, sich dies mit Blick auf geplante Lockerungen vor Augen zu führen. An der ein oder anderen Stelle könne es zu Engpässen kommen.

Laut Robert-Koch-Institut stieg die Inzidenz am Donnerstag auf 1247. Bislang starben in Darmstadt 195 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion.

In den Darmstädter Kliniken seien mit den steigenden Inzidenzen ebenfalls wieder steigende Patientenzahlen zu verzeichnen, teilte die Stadt mit. Insgesamt wurden, Stand Mittwoch, 62 Personen mit Covid-19 behandelt. 13 von ihnen intensivmedizinisch. Nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch im Kitabereich seien zahlreiche Fachkräfte ausgefallen, weshalb Öffnungszeiten reduziert werden müssten.

Auch in den Schulen steigen die Infektionszahlen und nähern sich den bisherigen Höchstwerten Ende Februar. Vor allem steige die Zahl der positiv getesteten Lehrkräfte, hieß es weiter. Im Bereich Pflege sei vor allem bei den Menschen mit Behinderungen ein erhöhtes Fallaufkommen zu verzeichnen. Schwere Verläufe seien aber bisher nicht gemeldet worden.

Aufgrund hoher Krankenstände beim Personal der Heag Mobilo stellte das kommunale Nahverkehrsunternehmen ab Donnerstag – zunächst bis Ferienbeginn am 8. April – auf einen Krisenfahrplan ähnlich dem Ferienfahrplan um.

Derweil bewegen sich die Zahlen in den Impfambulanzen weiter auf niedrigem Niveau. Statt zwei Impfambulanzen gebe es im Darmstädter Stadtgebiet jetzt nur noch eine.