Offene Moscheen, Lage in Afghanistan und Flüchtlingspolitik: Interkulturelle Wochen beginnen

Von: Claudia Kabel

Bolivianische Tanzgruppe bei den Interkulturellen Wochen in Frankfurt 2022. © Rolf Oeser

Zahlreiche Veranstaltungen bieten in den nächsten Wochen im Raum Darmstadt und im Kreis Groß-Gerau die Chance, andere Kulturen kennenzulernen.

Mit einem Vortrag über die politische und soziale Lage nach dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan starten an diesem Mittwoch, 6. September, die Interkulturellen Wochen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der Vortrag mit dem Arzt Reinhard Erös, Gründer der Kinderhilfe Afghanistan, beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle Groß-Umstadt.

Bis 17. Oktober finden fast 30 Veranstaltungen statt, die von zahlreichen Akteurinnen und Akteuren und dem Büro für Migration und Inklusion des Landkreises Darmstadt-Dieburg organisiert und koordiniert werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Landkreis beteiligt sich seit 2007 an den bundesweit stattfindenden Interkulturellen Wochen. Mehrere Veranstaltungen gibt es auch in Darmstadt. Etwa eine Kundgebung auf dem Luisenplatz für humane Flüchtlingspolitik am 18. September von 18 bis 19 Uhr oder der Tag der Offenen Moscheen am 3. Oktober, an dem sich unter anderen die Emil Sultan Moschee beteiligt.

Interkulturelle Wochen: Begegnung und Diskussion auch in Rüsselsheim

In Rüsselsheim laden ab Samstag, 9. September, verschiedene Veranstalter zu Begegnungen, Feierlichkeiten, Workshops, Diskussionsforen oder einem Tag der offenen Tür ein. Dabei haben Bürger:innen die Möglichkeit, „Neue Räume“ kennenzulernen und sich mit der Arbeit vieler Vereine und Organisationen vor Ort vertraut zu machen, teilte die Stadt mit. Nur wer Vielfalt in unserer Gesellschaft begegne, lerne sie auch zu schätzen.

Auch in Groß-Gerau gibt es viele Veranstaltungen vom Eröffnungsfest am 23. September über gemeinsames Kochen bis hin zu interreligiösen Begegnungen und zu Diskussionsabenden, zu denen das Sozial- und Integrationsbüro der Kreisstadt Groß-Gerau und das Evangelische Dekanat Groß-Gerau – Rüsselsheim zusammen mit Partner:innen einladen. cka

Das gesamte Programm ist unter www.interkulturellewoche.de zu finden.