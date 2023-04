Odenwaldbahn-Initiative fordert Neubewertung eines Gutachtens

Von: Jens Joachim

Die Odenwaldbahn-Initiative bleibt hartnäckig und fordert längere Bahnsteige, zweigleisige Streckenabschnitte, die Reaktivierung der Gersprenztalbahn zwischen Groß-Bieberau und Reinheim sowie eine Wiedernutzung beider Strecken durch Güterzüge. © Monika Müller

Der RMV soll eine Untersuchung zum Ausbau der Odenwaldbahn überarbeiten, Kreuzungsbahnhöfe wiederherstellen, Bahnsteige verlängern und Streckenabschnitte zweigleisig ausbauen.

Knapp drei Jahre nach der Unterzeichnung der „Erbacher Erklärung“ zur Kapazitätserweiterung der Odenwaldbahn hat die Odenwaldbahn-Initiative Politikerinnen und Politiker dazu aufgefordert, sich für eine Neubewertung der einst vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in Auftrag gegebenen Untersuchung zum Ausbau der Bahnstrecke einzusetzen. So müssten die Anfang der 1990er Jahre abgebauten Kreuzungsbahnhöfe in Oberzent-Hetzbach im Odenwald und in Mühltal (Kreis Darmstadt-Dieburg) wiederhergestellt werden, fordert die im Jahr 1979 gegründete Initiative in einer Mitteilung.

In die Überarbeitung der RMV-Untersuchung müssten etwa das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz aus dem Jahr 2021, die Ankündigungen der früheren und amtierenden Bundesregierung, im Vergleich zu 2019 den Personenverkehr auf der Schiene zu verdoppeln und den Schienenanteil am Gesamtgüterverkehr von 18 auf 25 Prozent zu steigern sowie die bevorstehende Einführung des „Deutschlandtickets“ einfließen, schreibt Initiativensprecher Uwe Schuchmann. Er weist zugleich darauf hin, dass auch die neuen Kriterien zu Nutzen-Kosten-Untersuchungen in dem RMV-Gutachten nicht berücksichtigt worden seien. Auch deshalb sollte neu geprüft werden, alle Bahnsteige entlang der Bahnstrecke von derzeit 120 auf 250 Meter zu verlängern, um eine Verdoppelung der Fahrgastzahl in der Hauptverkehrszeit zu ermöglichen.

Auch die vom RMV 2020 verworfenen zweigleisigen Abschnitte zwischen Hainstadt und Seligenstadt sowie Langstadt und Klein-Umstadt, die für stündlich fahrende Züge von Frankfurt über Hanau und Groß-Umstadt bis in den Odenwald erforderlich seien, bringt Schuchmann wieder ins Gespräch. Ebenso setzt sich der Initiativensprecher für eine Anbindung von Hainstadt, Seligenstadt, Babenhausen und Groß-Umstadt an den Campus Lichtwiese durch perfekte Anschlüsse in Wiebelsbach sowie eine Reaktivierung der Gersprenztalbahn zunächst zwischen Groß-Bieberau und Reinheim und ebenso für eine Wiedernutzung beider Strecken für einen umweltschonenden Güterzugbetrieb ein.

„Wenn es der Ampelregierung möglich ist, die Autobahnverbreiterung bei Darmstadt und Seligenstadt gesetzlich festzuschreiben und hierfür sowie eine breitere B45 Milliarden Euro bereitzustellen, sind die Bundestagsabgeordneten der Koalition gefordert, die für die Wahlkreise Odenwald und Darmstadt nötigen Schieneninvestitionen, die sich im niedrigen Millionenbereich bewegen, ebenso sicherzustellen“, meint Schuchmann.