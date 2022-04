Ober-Ramstadt: Neue Polizeistation vorgestellt

Von: Jens Joachim

Alles im Blick: Stationsleiter Thorsten Blümlein (li.) im Wachraum der neuen Polizeistation. © Jens Joachim

Der Neubau für die Polizei in Ober-Ramstadt, der acht Milionen Euro gekostet hat, wurde direkt neben dem Kinder- und Jugendzentrum Trio am Nieder-Modauer Weg errichtet.

Fünf Monate nach dem Einzug sind am Dienstagmittag während einer kleinen Feier symbolisch die Schlüssel für die neue Polizeistation in Ober-Ramstadt übergeben worden. Der Neubau am Nieder-Modauer Weg, der acht Millionen Euro gekostet hat, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kinder- und Jugendzentrum Trio. Die alten Räume im Ortskern direkt neben der Feuerwache entsprachen in keiner Hinsicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Polizeipräsident Bernhard Lammel sagte, dass die Planung und der Bau des zweigeschossigen blaugrauen Dienstgebäudes elf Jahre in Anspruch genommen habe. Ursprünglich, so erläuterten Innenstaatssekretär Stefan Sauer (CDU) und der Ober-Ramstädter Bürgermeister Werner Schuchmann (SPD) sei geplant gewesen, das alte Gebäude an der Brückengasse aufzustocken, was jedoch am Widerstand der Nachbarn gescheitert sei. Letztlich hat die Ober-Ramstädter Stadtentwicklungsgesellschaft das Bauvorhaben in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb für Bau und Immobilien Hessen realisiert. Eine „zukunftsfähige und bürgernahe Polizei“ benötige auch „eine sichere und zeitgemäße Unterbringung mit qualitativ hochwertiger baulicher sowie technischer Ausstattung“, sagte Sauer.

Die neue Station bietet mit ihren Räumen mehr als die vierfache Grundfläche als die bisherige Dienststelle an der Brückengasse. Am neuen Standort steht eine barrierefreie Hauptnutzfläche von 1475 Quadratmetern zur Verfügung. Der zusätzliche Platz wird nun für Arbeits- und Vernehmungsräume, Besprechungsräume, einen Fitnessraum, für Teeküchen sowie einen Zellentrakt genutzt.

Die neue Polizeistation hat Platz für 43 Beschäftigte und ist weiterhin telefonisch unter der Nummer 0 61 54/6330-0 zu erreichen.

Hereinspaziert: Thorsten Blümlein, der Leiter der Polizeistation Ober-Ramstadt, öffnet die Tür. © Jens Joachim

Funktional und schlicht: Der Neubau der Polizeistation in Ober-Ramstadt. © Jens Joachim

Feierliche Schlüsselübergabe mit Polizeipräsident Bernhard Lammel, Stationsleitrer Thorsten Blümlein, Bürgermeister Werner Schuchmann (SPD) und Klaus-Peter Kemper von der Stadtentwicklungsgesellschaft Ober-Ramstadt (v. li.) © Jens Joachim

Polizeisprecherin Katrin Pipping zeigt den Raum, in dem der Erkennungsdienst Tatverdächtige fotografiert und deren Fingerabdrücke nimmt. © Jens Joachim