Ober-Ramstadt: Einziges Hotel wird zur Flüchtlingsunterkunft

Von: Claudia Kabel

Das Hotel Hessischer Hof in Ober-Ramstadt. © Claudia Kabel

Das Traditionshaus Hessischer Hof in Ober-Ramstadt schließt. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg will dort 65 Geflüchtete einquartieren. In Roßdorf war im Mai eine Unterkunft abgebrannt.

Es ist eine außergewöhnliche Situation“ und eine „bemerkenswerte Entscheidung, die die Stadt Ober-Ramstadt mitträgt“, sagt Christel Sprößler (SPD), Sozialdezernentin des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Gemeint ist die Umwidmung des traditionsreichen und einzigen Hotels der Stadt – des Hessischen Hofs – in eine Unterkunft für Flüchtlinge.

65 Geflüchtete sollen ab November in das mehr als 300 Jahre alte Gebäude einziehen. 22 Hotelzimmer, zwei große Wohnungen, eine Gemeinschaftsküche und ein Aufenthaltsbereich stehen zur Verfügung. Alles ist bestens in Schuss, denn das Hotel wurde jüngst von den neuen Besitzern, Peter und Bettina Hofmann, renoviert. Die beiden führen seit Jahren das ebenfalls renommierte Restaurant Hammermühle im Ort, hatten den Hessischen Hof im April 2022 von der Familie Fischer gekauft, die es in der sechsten Generation betrieben hatte. Eigentlich sei geplant gewesen, den Hotelbetrieb fortzusetzen, sagt Peter Hofmann auf der eigens einberufenen Pressekonferenz am Dienstag. Doch aus gesundheitlichen Gründen habe man ganz schnell umsteuern müssen. Nicht nur die Hammermühle müsse man schließen, sondern auch das Hotel, das noch bis Ende Oktober ausgebucht sei.

Ober-Ramstadt: Ausländeranteil im Ort bei fast 16 Prozent

Der Hessische Hof ist das einzige Hotel in der 15.200-Einwohner-Stadt südlich von Darmstadt. Der Verlust sei natürlich ein „Wermutstropfen“, räumte Bürgermeister Tobias Silbereis (parteilos) ein. Dennoch gehe er davon aus, dass die Integration der neuen Geflüchteten ebenso lautlos von statten gehe, wie die bisherige Unterbringung der Menschen, die seit 2015 hier Schutz suchten. Ober-Ramstadt sei eine sehr soziale Stadt, in der 90 verschiedene Nationen lebten. Der Ausländeranteil liegt mit fast 16 Prozent knapp unter dem Kreisdurchschnitt. Vor allem Menschen aus der Ukraine, Afghanistan und der Türkei werden erwartet.

Jede Woche werden dem Landkreis 37 Geflüchtete aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen zugeteilt, die er dann auf seine 23 Kommunen verteilen muss. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat laut Dezernentin Sprößler für das vierte Quartal eine Erhöhung der Zuteilungen angekündigt. Insofern sei es ein Glücksfall, dass die Familie Hofmann das Hotel angeboten habe, das bereits die notwendigen Voraussetzungen für die Unterbringung mitbringe.

Geflüchtete im Landkreis Darmstadt-Dieburg: Größte Unterkunft ist in Babenhausen

Mit 65 Plätzen gehört es laut Susanne Stockhardt, Fachbereichsleiterin Zuwanderung und Flüchtlinge, zu den kleineren Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Es sei auch nicht das erste Hotel. In Griesheim wurde zum Beispiel das Prinz Heinrich für rund 120 Geflüchtete umfunktioniert. Die größte Gemeinschaftsunterkunft mit 330 Plätzen befindet sich laut Stockhardt auf dem Kasernengelände in Babenhausen. Insgesamt habe der Kreis Nutzungsverträge für 70 Unterkünfte, die verschiedenen Eigentümerinnen und Eigentümern gehörten, geschlossen. Diese seien auch für Unterbringung, Nebenkosten, Möblierung, Instandhaltung und Hausmeisterdienste zuständig.

Im Hessischen Hof soll auch der Soziale Dienst ein Büro bekommen. Zudem wollen die Hofmanns vor Ort präsent sein. Das Gebäude solle erhalten bleiben. „Wir sehen uns ganz klar in der Verantwortung und wollen versuchen mit den Menschen zu arbeiten“, kündigte Hofmann an. Bereits direkt nach der Übernahme des Hotels hatten die Hofmanns acht ukrainischen Geflüchteten eine Bleibe geboten.

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Brandstiftung und Verstöße gegen Brandschutzauflagen

Mit seinen Gemeinschaftsunterkünften hat der Landkreis nicht immer so viel Glück. In Roßdorf wurde im Mai eine im Bau befindliche Containeranlage Ziel von Brandstiftern. Dort wolle der Betreiber nun weiterbauen, nachdem Unterlagen zu Brandschutzauflagen nachgereicht wurden, so Sprößler. In Pfungstadt-Hahn musste im Juli die Unterkunft im Hahner Hof wieder geschlossen werden, weil Brandschutzauflagen nicht eingehalten worden waren. Das Problem bei der Unterbringung liegt laut Stockhardt darin, dass viele Geflüchtete in den Gemeinschaftsunterkünften bleiben, weil sie keine Wohnung fänden. Dabei hätten sie bereits einen Aufenthaltstitel und oft auch eine Arbeit. Derzeit betreffe das 2000 von 4218 Flüchtlingen im Kreis.