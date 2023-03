OB-Wahl in Darmstadt: Ziemek würde Amt antreten

Von: Jens Joachim

Wechselwähler: Michael Ziemek, der OB-Kandidat der Wählergemeinschaft Darmstadt, ruft nun zur Wahl der Uffbasse-OB-Kandidatin Kerstin Lau auf. © Rolf Oeser

Der OB-Kandidat der Wählergemeinschaft Darmstadt rudert zurück. Der angekündigte Rückzug von der Kandidatur ist formal nicht möglich. Die Stimmen für Ziemek werden gezählt.

Würde Michael Ziemek, der Oberbürgermeisterkandidat der Wählergemeinschaft Darmstadt (WGD) am kommenden Sonntag im ersten Wahlgang völlig überraschend mit absoluter Mehrheit gewählt, träte er das Amt des Oberbürgermeisters an. Dann würde er das Votum der Wählerinnen und Wähler „akzeptieren“, sagte Ziemek am Montagabend während einer Podiumsdiskussion.

Der 35-jährige Ingenieur hat sich also – entgegen seiner Ankündigung vom vergangenen Freitag – nicht „aus dem Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters von Darmstadt“ zurückgezogen. Ziemek hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass er nun Kerstin Lau, die OB-Kandidatin der Wählervereinigung Uffbasse, unterstützen und ihr seine Stimme geben werde, und zugleich seine Unterstützerinnen und Unterstützer gebeten, dies auch zu tun.

Weil die Briefwahl aber schon längst läuft und die Wahlzettel gedruckt sind, werden die abgegebenen Stimmen auch für Ziemek gezählt und sind gültig. Ein „Rücktritt“ von der Kandidatur ist demnach formal nicht möglich. Seine Mitteilung wolle er auch eher als „Wahlaufruf“ für Lau verstanden wissen, sagte Ziemek auf Nachfrage der FR.