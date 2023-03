OB-Wahl in Darmstadt: Am Sonntag geht es an die Urnen

Von: Annette Schlegl

Das Wahlamt der Stadt Darmstadt befindet sich im Neuen Rathasus am Luisenplatz. © Rolf Oeser

In Darmstadt kann an diesem Sonntag, 19. März, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt werden. Viele beantragen Briefwahl.

Seit Wochen quillt Darmstadt quasi von Wahlplakaten über. Morgen, Sonntag, ist es endlich so weit: 115 260 Bürger und Bürgerinnen sind zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters oder einer neuen Oberbürgermeisterin aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Acht Männer und zwei Frauen wollen die Nachfolge von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) antreten, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidiert. Bis auf die AfD schicken sämtliche in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien und Wählervereinigungen einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen. Die große Kandidatenzahl macht eine Stichwahl sehr wahrscheinlich. Sie ist für Sonntag, 2. April, terminiert.

24 585 Darmstädter und Darmstädterinnen haben einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Briefwahlunterlagen können jetzt nicht mehr beantragt, aber noch abgegeben werden, und zwar bis morgen, Sonntag, beim Wahlamt, Luisenplatz 5 (2. OG). Alternativ können die Wahlbriefe auch bis morgen, 18 Uhr, in den Briefkasten des Neuen Rathauses am Luisenplatz 5a eingeworfen werden.

Bis Donnerstag, 10 Uhr, zählte das Wahlamt schon 18 518 eingegangene Wahlbriefe. Das heißt: mehr als 16 Prozent aller Wahlberechtigten hatten bis dahin schon ihr Kreuzchen auf dem Wahlzettel gemacht.

99 Urnenwahlbezirke und 55 Briefwahlbezirke wurden gebildet. Die Wahlbezirke sind dieselben wie bei den Bundestags- und Kommunalwahlen im Jahr 2021. Knapp 1400 Wahlhelfer:innen werden am Sonntag die Stimmzettel auszählen. Erste Ergebnisse aus den kleineren Wahlbezirken könnten gegen 19.30 Uhr vorliegen, heißt es vonseiten der Stadt.

Am Sonntag ab 18 Uhr sind die Bürger und Bürgerinnen zum öffentlichen Wahlabend in der Centralstation, Im Carree 1, eingeladen. Moderator Lars Hennemann wird die Wahlergebnisse, die auf einer Großbildleinwand in Tabellen und Grafiken präsentiert werden, gemeinsam mit den Kandidaten und Kandidatinnen interpretieren und kommentieren.

