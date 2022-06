OB-Wahl 2023 in Darmstadt: Kolmer will Partsch nachfolgen

Von: Jens Joachim

Stadtrat Michael Kolmer will Darmstädter Oberbürgermeister werden. © ROLF OESER

Der Vorstand der Grünen schlägt den im Juni vorigen Jahres zum hauptamlichen Stadtrat gewählten Michael Kolmer als Kandidat für die Oberbürgermeister-Wahl am 19. März 2023 vor.

Der Parteivorstand der Darmstädter Grünen wird am Dienstagabend der im Hoffart-Theater tagenden Mitgliederversammlung vorschlagen, Stadtrat Michael Kolmer als Oberbürgermeister-Kandidaten für die Direktwahl am 19. März 2023 zu nominieren. Der Kreisvorstand habe sich am vorigen Sonntag einstimmig für die Nominierung des seit etwas mehr als elf Monaten amtierenden Klimaschutz-, Planungs-, Mobilitäts-, Grünflächen- und Umweltdezernenten ausgesprochen, teilten Vorstandssprecherin Hildegard Förster-Heldmann und Vorstandssprecher Andreas Ewald am Freitagmittag mit.

Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne), der seit 2011 im Amt ist, hatte vor einem Monat angekündigt, bei der Wahl 2023 nicht mehr anzutreten. Partschs zweite Amtszeit endet im Juni 2023. Sollte am 19. März 2023 keine Entscheidung fallen, würde am 2. April die Stichwahl stattfinden.

Förster-Heldmann und Ewald bekräftigten, dass sie die Entscheidung Partschs, nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen, bedauerten, aber respektierten. Kolmer, von dem bis kurz vor seiner Wahl zum hauptamtlichen Stadtrat am 24. Juni vergangenen Jahres überhaupt nicht bekannt war, dass er überhaupt Mitglied der Grünen ist, bezeichneten Förster-Heldmann und Ewald als „klugen und gewissenhaften Politiker“, der langjährige Erfahrung in Führungs- und Verwaltungsfragen insbesondere in den Sektoren mitbringe, die zur Fortentwicklung der Stadt von enormer Bedeutung seien.

Der 52-Jährige gebürtige Darmstädter, der in Mühltal – nur dreihundert Meter von der Darmstädter Gemarkungsgrenze entfernt – wohnt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Abitur am Ludwig-Georgs-Gymnasium studierte er von 1989 bis 1994 Geografie, Landschaftsgestaltung und Politikwissenschaft an der heutigen Technischen Universität (TU) Darmstadt. Von 1994 bis 1999 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der TU tätig. Im Jahr 2000 wechselte Kolmer zur Stadt, wo er von August 2005 bis zu seiner Wahl zum hauptamtlichen Stadtrat Leiter des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung war.

Kolmer sagte, er wolle dazu beitragen, die Stadt „ökologisch und sozial gerechter zu gestalten“. Mit einer gewissen Hartnäckigkeit und Zähigkeit gehe es darum, die Stadt, die zwei Generationen lang „autogerecht“ geformt worden sei, im Sinne einer ökologischen Mobilitätswende umzugestalten. Kolmer sagte, es sei „keine Zeit für politische Kapriolen“. Wichtig seien ihm die Themen Kultur und Wirtschaftsförderung. Bei der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei verschiedenen Themen sieht er noch einen gewissen Optimierungsbedarf. Er wolle „auch den leisen Menschen in der Stadt eine Stimme geben“, kündigte Kolmer an.

Er sehe seine Kandidatur auch als „Option und Angebot für einen längeren Zeitraum“. Nach den Worten von Förster-Heldmann hatte Bürgermeisterin Barbara Akdeniz (Grüne), die in diesem Monat ihren 62. Geburtstag feiert, auf Anfrage des Parteivorstands mitgeteilt, nicht als Kandidatin zur Verfügung zu stehen. Sie habe ihm „volle Unterstützung“ zugesichert, ergänzte Kolmer.

Am 24. Juni 2021 war Michael Kolmer im Kongresszentrum zum hauptamtlichen Stadtrat ernannt und vereidigt worden. OB Jochen Partsch (li.) händigte ihm im Beisein von Stadtverordnetenvorsteher Yücel Akdeniz (re.) die Ernennungsurkunde aus. © Jens Joachim