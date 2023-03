OB-Stichwahl in Darmstadt: Volt unterstützt Grünen-Kandidat Kolmer

Von: Annette Schlegl, Jens Joachim

Teilen

Nach dem ersten Urnengang der OB-Wahl in Darmstadt rufen die Freien Wähler zur Wahl von Hanno Benz (SPD) auf. Linken-Kandidat Uli Franke hat ein Faible für eine Cohabitation.

Die Partei Volt wird in der Stichwahl der Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt Michael Kolmer, den OB-Kandidaten vom Koalitionspartner Grüne unterstützen. Das hat Holger Klötzner am Montag auf Anfrage der FR angekündigt. Klötzner hatte am Sonntag im ersten Urnengang als OB-Kandidat von Volt 8,7 Prozent der Stimmen erreicht und – nach Michael Kolmer (Grüne), Hanno Benz (SPD) und Kerstin Lau (Uffbasse) – das fünftbeste Wahlergebnis erhalten. Er selbst sei mit seinem Wahlergebnis „einigermaßen zufrieden“, sagte Klötzner, der seit Oktober 2021 Dezernent für Schule und Digitalisierung ist. Seine Partei habe immerhin mehr Stimmen erreicht als FDP, Linke und Freie Wähler zusammengenommen. Der Volt-Kandidat verhehlte aber nicht, dass er auf ein zweistelliges Ergebnis gehofft habe.

Für Uli Franke, der OB-Bewerber der Linken, waren 2,9 Prozent der Stimmen abgegeben worden, er landete hinter Klötzner auf dem sechsten Platz. Er sagte auf Anfrage, seine Partei habe sich noch nicht darüber ausgetauscht, ob eine Wahlempfehlung für einen der beiden Stichwahl-Kandidaten abgegeben werde oder nicht. Bei Thema Verkehrspolitik könne er jedoch „nicht mit vollem Herzen den SPD-OB-Kandidaten Hanno Benz empfehlen“, auch wenn es in sozialen Fragen eher Übereinstimmungen mit linken Überzeugungen gebe. Aus Sicht eines Oppositionsvertreters „hätte eine Cohabitation ihren Charme“, sagte Franke. In Frankreich bezeichnet man mit einer Cohabitation eine Situation, bei der ein Staatspräsident mit der stärksten Fraktion im Parlament zusammenarbeitet, auch wenn beide Seiten zwei entgegengesetzten politischen Lagern angehören und dem Präsidenten damit keine eigene Mehrheit im Parlament zur Verfügung steht.

Die Freien Wähler (FW) Darmstadt haben unterdessen eine Wahlempfehlung für Benz abgegeben. Harald Uhl, der OB-Kandidat der FW, hatte am Sonntag mit rund 2,5 Prozent der Stimmen ein etwas besseres Ergebnis erzielt als die FW bei der Kommunalwahl 2021, als 1,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler die aus dem Bündnis der Bürgerinitiativen Darmstadts hervorgegangene Wählergemeinschaft unterstützt hatten. Der FW-Vorsitzende Reinhard Völker sprach von einem „achtbaren Ergebnis“ Uhls.

Die „politischen Schnittmengen“, gerade was die Bürgerbeteiligung und die kritische Sicht auf Bauprojekte in der Stadt betreffe, lägen „klar bei der SPD“. sagte Völker. „Als Freie Wähler hoffen wir, dass Kolmer nicht neuer Oberbürgermeister wird. Denn das wäre nur alter Wein in neue Schläuche“, so Völker.

Mandy Pingel, die einzige Stadtverordnete der Satirepartei „Die Partei“ teilte via Twitter mit, sie bedanke sich beim OB-Kandidaten Mirko Steiner, für den 1,1 Prozent der Stimmen abgegeben worden waren, für den „tollen Wahlkampf“. Steiner werde nun „entsorgt“ und dürfe „dreckige Vorstandsarbeit machen“. Für Gespräche bezüglich Wahlempfehlungen sei sie „offen“, weil in der Stichwahl ja jedes Prozent zähle, schrieb Pingel mit einem Verweis auf Grüne und SPD.