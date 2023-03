OB-Stichwahl in Darmstadt: Auch CDU empfiehlt Michael Kolmer

Von: Jens Joachim

Teilen

Paul Georg Wandrey empfiehlt für die OB-Stichwahl seinen Magistratskollegen Michael Kolmer von den Grünen. Zur Wahl von Hanno Benz (SPD) rufen die Freien Wähler auf, deren Kandidat im ersten Wahlgang nur 0,5 Prozent der Stimmen bekam. © Rolf Oeser

Wer wird Oberbürgermeister in Darmstadt? Nach der Partei Volt stellt sich mit der CDU auch der zweite Koalitionspartner hinter den OB-Kandidaten der Grünen.

Der Kreisvorstand und die Stadtverordnetenfraktion der Darmstädter CDU haben am Montag in einer gemeinsamen Sitzung einstimmig entschieden, für die Oberbürgermeister-Stichwahl am 2. April Stadtrat Michael Kolmer, den Kandidaten der Grünen, zu empfehlen. Damit seien die Gremien dem Vorschlag des Parteivorsitzenden und OB-Kandidaten Paul Georg Wandrey gefolgt, der im ersten Wahlgang mit 18,2 Prozent der Stimmen – hinter Kolmer, Hanno Benz (SPD) und Kerstin Lau (Uffbasse) nur das viertbeste Ergebnis erzielt hatte.

Wandrey teilte mit, er sei „ohne übersteigerte Erwartung in den Wahlkampf gegangen“ und habe gehofft, in die Stichwahl zu kommen. Daher sei das Wahlergebnis für ihn „ein sehr bitterer Moment“ gewesen, so Wandrey.

Aus Sicht der CDU, die seit zwölf Jahren mit den Grünen koaliert, sei es „im Sinne der Stabilität der Stadt Darmstadt, wenn der Oberbürgermeister Teil einer Koalition ist und kollegial mit den anderen Magistratskollegen zusammenarbeitet“. Im Wahlkampf sei deutlich geworden, dass die CDU mit Kolmer „Schnittmengen bei wichtigen Themen wie Sicherheit, Ordnung und Wirtschaftsförderung“ habe und sichergestellt sei, dass die CDU-Dezernenten weiterhin ihre Arbeit machen könnten. jjo