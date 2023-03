Neues Format zur OB-Wahl in Darmstadt: Kandidierende müssen Fragen stellen

Zu Gast bei Kabarett Kabbaratz in der Wohnanlage Agora: Die OB-Kandidat:innen Uli Franke (Linke), Hanno Benz (SPD), Michael Kolmer (Grüne), Holger Klötzner (Volt) und Paul Georg Wandrey (CDU) und Gerburg Hesse-Hanbuch (FDP) (v.l.).

Darmstadt

Von Claudia Kabel schließen

Sechs von zehn Kandidierenden für die OB-Wahl in Darmstadt waren zu Gast bei Kabarett Kabbaratz. Die Aufzeichnung des ungewöhnlichen Podiums läuft bei Radio Darmstadt.

Ungewöhnliches Format für eine Podiumsdiskussion zur Darmstädter Oberbürgermeisterwahl: Das Kabarett-Duo Evelyn Wendler und Peter Hoffmann, auch bekannt als Kabbaratz, empfingen kürzlich sechs der zehn Bewerber:innen um das höchste Amt der Stadt bei der Wohninitiative Agora.

Allerdings mussten dort die Kandidatinnen und Kandidaten die Fragen stellen und Expert:innen zu den Themen Umwelt, Sport, Kultur und Jugendarbeit antworteten – sachlich und kurz. „Dieses Format soll entlarven, wer sich mit welchen Themen nicht beschäftigt“, so lautete die Idee dahinter.

Während SPD-Kandidat Hanno Benz das Format gleich nutzte, um Brigitte Martin vom BUND zu fragen, ob und wie es Darmstadt überhaupt schaffen kann, seine Klimaziele bis 2035 einzuhalten, stieg CDU-Mann Paul Georg Wandrey mit der Frage an den Vizepräsidenten des Landessportbunds Ralf-Rainer Klatt ein, ob kommerzielle Fitnessstudios den Vereinssport gefährden würden.

Radio Darmstadt sendet eine Aufzeichnung der Veranstaltung am Sonntag, 5. März, 19 bis 21 Uhr. Wie der Verein mitteilte, läuft eine Wiederholung am Montag, 6. März, um 1 Uhr, 5 Uhr und 11 Uhr auf UKW 103,4 MHz. Sie wird außerdem in der „RadaR+7 Mediathek“ verfügbar sein.

Wer andere Veranstaltungen zur OB-Wahl verpasst hat, wird ebenfalls bei Radio Darmstadt fündig. Dort ist bereits die Podiumsdiskussion des Ausländerbeirats, vom Dachverband Kultur Darmstadt und des Stadtschüler:innenrats gesendet worden. Für Montag, 6. März, ab 19 Uhr steht die Podiumsdiskussion der Interessengemeinschaft Arheilger Bürger im Programm – die Live-Veranstaltung findet am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr im „Goldnen Löwen“, Frankfurter Landstraße 153, statt.

Geplant sei auch, die Podiumsdiskussion der Bürgerinitiative Dieburger Straße zu übertragen, teilte der Lokalsender mit.

Die Wahlergebnisse des ersten Wahlgangs am 19. März und falls erforderlich, der Stichwahl am 2. April werden in einer Livesendung ab 18 Uhr gesendet.

Infos: www.radiodarmstadt.de