Neuer OB in Darmstadt: Tränen bei der Amtsübergabe

Von: Claudia Kabel

Jochen Partsch (li.) hat die Amtskette an seinen Nachfolger Hanno Benz übergeben. © Michael Schick

Darmstadts neuer Oberbürgermeister Hanno Benz ist vereidigt und kündigt Änderungen an. Viel Anerkennung gibt es für den bisherigen OB Jochen Partsch.

In einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung ist am Sonntag im Kongresszentrum Darmstadtium der Wechsel im Amt des Oberbürgermeisters von Darmstadt feierlich vollzogen worden. Jochen Partsch (Grüne) übergab nach zwölf Jahren die goldene Amtskette an seinen Nachfolger Hanno Benz (SPD), der am 2. April die Stichwahl gegen Stadtrat Michael Kolmer (Grüne) gewonnen hatte.

Zu den Gästen gehörten außer den Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern auch führende Politiker:innen aus den umliegenden Kommunen und Landkreisen, die Regierungspräsidentin, Vertreterinnen und Vertreter aus Kunst und Kultur, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft, Vereinen und Institutionen, Kirchen und jüdischer Gemeinde. Grußworte sprachen Bundesinnenministern Nancy Faeser (SPD), Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) und die Sozialdezernentin des Landkreises Darmstadt-Dieburg Christel Sprößler (SPD).

Partsch verwies in seiner letzten Rede als OB auf Erfolge in seiner Amtszeit – unter anderem die Schaffung von mehr Kinderbetreuungsplätzen, Absage der Nord-Ost-Umgehung, erfolgreiche Bewerbung um den Welterbetitel Mathildenhöhe und die Einrichtung des Gründerzentrums Hub 31. Die Mobilitätswende bezeichnete er als „nicht optional“.

Neuer OB in Darmstadt: Partsch räumt auch Fehler ein

Partsch räumte aber auch ein, es sei „nicht gelungen, die stillen, abgehängten, politisch enttäuschten Bürger:innen in die städtische Diskussion einzubinden“. Seinem Nachfolger kündigte er an, er werde eine Stadtverwaltung vorfinden, die einsatzbereit und modern sei. Leider habe man es nicht geschafft, die „Ausländerbehörde fit zu machen“.

Es war ein emotionaler Abschied mit viel Applaus, Dank und Lob für Partsch. Spätestens als sich der 61-Jährige für die Unterstützung seiner Frau, der grünen Politikerin Daniela Wagner, bedankte, flossen bei ihm die Tränen. Auch Parteifreundin und Bürgermeisterin Barbara Akdeniz versagte zeitweise die Stimme, als sie den Verwaltungsbeamten Partsch offiziell in den Ruhestand versetzte.

Der neue OB Hanno Benz (SPD) hält seine erste Rede. © Michael Schick

Hanno Benz, Jahrgang 1972, schwor seinen Amtseid, nahm Amtskette und Glückwünsche entgegen und dann war es Zeit für seine erste Rede als neues Stadtoberhaupt. „Ich will ein Oberbürgermeister für alle sein, gerade auch für die, die nicht auf der Sonnenseite stehen“, sagte er. Die Menschen seien veränderungsmüde, deshalb könnten große Umwälzungen, wie Verkehrswende oder Klimaneutralität, nur gemeinsam und nicht gegen die Bevölkerung funktionieren.

Er kündigte an, sämtliche Teile der Stadt in den Blick zu nehmen und deshalb Bürgerbüros wieder in allen Stadtteilen einzurichten, wo diese geschlossen wurden. Außerdem soll die Bebauung des Bürgerparks geprüft werden. Es könne nicht sein, dass ein Stück Natur für viele zerstört werde, um dort Wohnraum für wenige zu schaffen. Er wolle sich für die Innenstadtentwicklung einsetzen, auch in den Stadtteilen, aber den neuen Adi-Markt in Arheilgen verhindern. Ebenso soll die ÖPNV-Anbindung des neuen Ludwigshöhviertels geprüft werden. Dafür erhielt er viel Applaus.

Neuer OB in Darmstadt: Hano Benz kündigt Veränderungen bei Dezernatszuschnitt an

Konkret wurde der neue OB auch bei der Dezernatsverteilung: Neben Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur will er den Sport zur Chefsache machen. Das Mobilitätsdezernat will er von Stadtrat Kolmer auf Ordnungsdezernent Paul Georg Wandrey (CDU) übertragen. Dann könne sich Kolmer ganz auf den Klimaschutz konzentrieren. Benz zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit „gut funktioniert. Er baue auf „Konsens statt auf Konflikt“.

Die Vertreter:innen der Koalition aus Grünen, CDU und Volt betonten ihr Bedauern über Partschs freiwilligen Rückzug, überreichten aber Benz Geschenke und begrüßten ihn freundlich. „Wir erwarten, dass Sie alles aus sich herausholen, um das bestmögliche für die Stadt zu erreichen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Malena Todt in Anspielung auf Benz‘ Hobby, das Laufen.