Neubaustrecke: Deutsche Bahn legt Klimawald bei Pfungstadt an

Von: Claudia Kabel

Neue Pflanzennester im geschädigten Pfungstädter Wald. © Deutsche Bahn AG / Claudia Münc

Die Deutsche Bahn forstet den Pfungstädter Wald auf. Dies soll ein Ausgleich für die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim sein.

Wenn die Deutsche Bahn (DB) neue Strecken baut, ist sie gesetzlich verpflichtet, die Eingriffe in die Natur mit Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. So müssen auch für die Neubaustrecke Frankfurt–Mannheim auf einer Fläche von rund 700 Hektar verschiedene Naturschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Die ersten Maßnahmen betreffen den Pfungstädter Wald, wie die Bahn jetzt mitteilte. Dort soll ein sogenannter DB-Klimawald entstehen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Deutschen Bahn gemeinsam mit Bundesforst, der Ökoagentur für Hessen, mit Umweltplaner:innen und Kommunen. Genutzt werden eigene Flächen der Bahn oder Flächen der öffentlichen Hand, auf denen die Bahn dann Naturschutzprojekte umsetzt.

Der Kiefernwald bei Pfung-stadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat in den vergangenen heißen und trockenen Sommern massiv gelitten. Viele Bäume sind vertrocknet, große Lichtungen sind entstanden, auf denen sich Brombeeren und gebietsfremde Pflanzen ausbreiten. Da herkömmliche waldbauliche Konzepte nicht mehr greifen, soll der Pfungstädter Wald nun laut Konzept zum Klimawald werden: Mit Hilfe von Pflanznestern werde er „in einen klimastabilen Mischwald umgewandelt“, so die Bahn. Hierzu werden Gruppen von 9 bis 16 Setzlingen standortgerechter, heimischer Baum- und Straucharten wie Eiche, Hainbuche und Elsbeere gepflanzt, die zum Schutz vor Wildverbiss eingezäunt werden - jährlich würden 1000 solche Nester angelegt.

26 000 Bäume gepflanzt

Seit vergangenem Jahr seien bereits mehr als 26 000 neue Laubbäume gepflanzt worden, heißt es in der Mitteilung. Auf 250 Hektar entstehe so ein strukturreicher Wald, der vielen Tierarten Schutz und Lebensraum biete und gleichzeitig den veränderten Klimabedingungen standhalte. Außerdem soll entlang der künftigen Bahntrasse in diesem Bereich in den nächsten zehn Jahren ein gestufter Waldrand entstehen, um die baubedingten Eingriffe in den Wald verträglicher zu gestalten und die Schäden so gering wie möglich zu halten.

Insgesamt soll der Klimawald 500 Hektar umfassen. Weitere Beispiele für Ausgleichsmaßnahmen der Bahn in der Region sind die waldökologischen Projekte „Wisentwald Muna Münster“, „Lichter Eichenwald – Beckertanne“ oder „Binnendünen unter der Stromtrasse“.

Umweltschutzverbände hatten kritisiert, dass der Wald durch die neue Bahntrasse weiter geschädigt werde.