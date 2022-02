Messel: Wer wird Nachfolger von Larem?

Messel

Von Jens Joachim schließen

In der Gemeinde Messel im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind am Sonntag rund 3000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen.

Zur Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag werden in der Gemeinde Messel zwar drei Namen auf den Wahlzetteln stehen. Allerdings streben nur noch zwei Bewerber die Nachfolge von Andreas Larem (SPD) an, der am 26. September in den Bundestag gewählt worden war.

Vor zweieinhalb Wochen hatte der 48-jährige Jurist Markus Bernhard Roßmann aus Darmstadt überraschend erklärt, er könne seinen Wunsch, Bürgermeister von Messel zu werden, „wegen überraschender beruflicher Entwicklungen“ nicht weiterverfolgen. Seine Kandidatur bestehe aber weiterhin, teilte er der FR mit. Für die CDU tritt der 37-jährige promovierte Rechtsanwalt Clemens Butzert an. Mit Unterstützung der FDP bewirbt sich der 51-jährige promovierte Chemiker Thorsten Buhrmester (parteilos) um die Nachfolge Larems. Zur Wahl aufgerufen sind rund 3000 Bürgerinnen und Bürger. jjo