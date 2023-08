Merck bleibt Namensgeber für Stadion des SV Darmstadt 98

Von: Annette Schlegl

Das Unternehmen Merck bleibt Namensgeber für das „Bölle“-Stadion in Darmstadt. © Joaquim Ferreira/Merck

Der Technologiekonzern Merck bleibt mindestens bis 2028 Partner für den SV Darmstadt 98. Er hat weiter die Namensrechte und fördert den Fußballnachwuchs.

Die Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten SV Darmstadt 98 wird auch in Zukunft „Merck-Stadion am Böllenfalltor“ heißen. Der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern hat sich bis mindestens 2028 die Namensrechte am „Bölle“ gesichert. Das gaben sowohl die Lilien als auch Merck am Dienstag nach der Vertragsunterzeichnung für die Verlängerung der Partnerschaft bekannt.

Auch die Premium-Partnerschaft und die Namensrechte am Nachwuchsleistungszentrum an der Darmstädter Kastanienallee sowie am Fußball-Internat der Lilien seien bis 2028 verlängert worden, hieß es.

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch erklärte, es sei keine Selbstverständlichkeit, dass der Zusatz „am Böllenfalltor“ im Stadionnamen enthalten bleibe. Bereits seit 2014 trägt der SV Darmstadt 98 seine Heimspiele im Merck-Stadion am Böllenfalltor aus. Seit 2015 engagiert sich der Konzern zudem als Premium-Partner. In der Saison 2016/17 verzichtete Merck auf sein Namensrecht und benannte die Spielstätte zugunsten der „Du musst kämpfen“-Initiative, die krebskranken Kindern und deren Angehörigen hilft, in „Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor“ um.

Lilien-Präsident Fritsch erklärte am Dienstag, es sei keine Selbstverständlichkeit, dass Merck sich so deutlich zu den Lilien bekennt, sondern Ergebnis einer sehr langjährigen und von großem Vertrauen geprägten Zusammenarbeit. Er freute sich, „dass die Symbiose ein weiteres Kapitel schreibt“.

Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck, sagte, die Verlängerung des Namensrechts sei für sein Unternehmen ein Bekenntnis. „Wir zeigen auch dadurch unsere Verantwortung und Verbundenheit zum Standort Darmstadt, zum Verein, den Fans, zur ganzen Region.“

Standortleiter Matthias Bürk und Kai Beckmann, Geschäftsleitungsmitglied und CEO Electronics, unterzeichneten die Vertragsverlängerung für Merck. Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch und Geschäftsführer Michael Weilguny signierten für den SV 98. © Joaquim Ferreira/Merck