Merck baut für 70 Millionen Euro in Darmstadt

So soll das Learning Center von Merck an der Frankfurter Straße in Darmstadt aussehen.

Zukunftsinvestition

Von Annette Schlegl schließen

Der Spatenstich für das Learning Center des Chemieunternehmens Merck ist erfolgt. Künftig lernen rund 600 Auszubildende unter einem Dach.

Fünf nagelneue Spaten stehen am Mittwochmorgen bereit, damit der Startschuss für ein 70-Millionen-Euro-Projekt fallen kann: Das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck baut an seinem Stammsitz Darmstadt für 70 Millionen Euro ein sogenanntes Learning Center – ein Zentrum für die Ausbildung und für lebenslanges Lernen. Der Neubau wird an der Ecke Frankfurter Straße/Carl-Schenck-Ring hochgezogen und soll „ein deutliches Zeichen gegen den Fachkräftemangel sein“, so Thomas Koppe, Leiter der Ausbildung bei Merck.

Weitere Millionenprojekte

Das siebenstöckige Gebäude mit 14 000 Quadratmetern Nutzfläche entsteht auf der Brache des einstigen Bahnausbesserungswerks, dem sogenannten Knell-Gelände. Mit Sitzecken, Bäumen und Rabatten wird es Campus-charakter haben.

Das Learning Center soll der zentrale Ort für die Weiterbildung und Qualifizierung bei Merck sein, aber in der Hauptsache rund 600 Auszubildende in produktionstechnischen, kaufmännischen, technischen, Labor- und IT-Berufen unter einem Dach vereinen. Sie machen etwa 30 Prozent der ausgebildeten Belegschaft aus und sind bisher über verschiedene Firmengebäude verteilt. Merck übernehme mehr als 90 Prozent seiner Azubis in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis, sagte Koppe. Der Nachwuchs sei umso wichtiger, als 25 Prozent der Belegschaft in den kommenden 15 Jahren in den Ruhestand gehen werden.

„Für das Jahr 1723 ist das erste Ausbildungszeugnis bei Merck überliefert, und 300 Jahre später wollen wir mit dem Bau fertig werden“, sagte Standortleiter Matthias Bürk beim Spatenstich. Der Neubau sei ein klares Bekenntnis zum Standort Darmstadt, dem Merck schon seit mehr als 100 Jahren die Treue halte.

Bürk kündigte noch weitere Millionen-Projekte an: Im Juli ist Grundsteinlegung für das Translational Science Center, das neue Forschungszentrum der Sparte Health Care, und aktuell entsteht die Membranfabrik für den Unternehmensbereich Life Science. „Wir haben vor zwei Jahren kommuniziert, dass wir eine Milliarde Euro investieren werden“, sagte Bürk.

Die duale Ausbildung sei eine wichtige Säule für Merck: „Rund 30 Prozent der Belegschaft haben die Ausbildung hier begonnen.“ Spätestens zum Ausbildungsbeginn im September 2024 soll das Learning Center bezogen werden.

Die Pläne sehen ein zentrales Atrium vor, an dem links und rechts die Ausbildungsbereiche liegen. Große Schaufenster auf jeder Etage ermöglichen den Azubis, in die Labore, die Werkstätten sowie ins Technikum zu schauen „und so zu sehen, was die Anderen lernen“, so Koppe.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Zum einen mit Flächengeothermie, Wärmepumpen, Dachbegrünung sowie Photovoltaik auf dem Dach und an den Fassaden, zum anderen mit lösemittelfreien und wiederverwertbaren Baumaterialien.