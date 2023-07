Mathildenhöhe Darmstadt: Platanenhain wieder geöffnet

Von: Jens Joachim

Es darf wieder flaniert und Boule gespielt werden im fertig sanierten Platanenhain auf der Darmstädter Mathildenhöhe. © Michael Schick

Nach Beendigung der fast zweijährigen Sanierungsarbeiten kann nun wieder am Fuß des Hochzeitsturms flaniert und Boule gespielt werden. 46 Platanen wurden neu gepflanzt.

Die Sanierung des Platanenhains auf der Mathildenhöhe ist beendet. Die Arbeiten an der Grünfläche am Fuß des Hochzeitsturms dauerten fast zwei Jahre und wurden in drei Bauphasen geleistet. Ursprünglich hatte die Stadt allerdings erwogen, der Empfehlung eines Landschaftsarchitekten zu folgen und 100 Platanen zu fällen, weil der Boden derart verdichtet sei, dass er als Fundament für ein Hochhaus dienen könnte. Doch nachdem engagierte Bürgerinnen und Bürger gegen den geplanten Kahlschlag auf der Mathildenhöhe protestierten, reagierte die Stadt und gab schließlich ein Gutachten zu einer „eingehenden Untersuchung des Platanenhains auf der Mathildenhöhe in der Stadt Darmstadt“ in Auftrag.

Vor vier Jahren wurde eine baumfachliche und bodenkundliche Untersuchung präsentiert. Demnach befanden sich 78 der 178 vorhandenen Bäume in einem „guten bis sehr guten Zustand“ und wiesen seinerzeit einen „hohen Erhaltungswert“ auf.

Bei weiteren 60 Platanen, etwa einem Drittel des Bestands, sei der Vitalitätszustand „zufriedenstellend“. Diese Bäume seien voraussichtlich mindestens noch zehn Jahre lebens- und erhaltungsfähig. Aufgrund größerer Schäden müsse bei diesen Bäumen allerdings mit einem höheren Pflegeaufwand gerechnet werden.

40 Platanen, davon viele jüngere, zeigten jedoch umfangreichere Schäden und könnten voraussichtlich nur noch maximal fünf bis zehn Jahre erhalten werden. Diese 40 Bäume wurden daher gefällt und durch neue ersetzt. Zudem wurden sechs weitere Bäume gepflanzt, um das bereits vor der Sanierung nicht vollständige Raster des Baumhains wieder zu komplettieren.

Grünflächendezernent Michael Kolmer (Grüne) teilte nun mit, es sei „keine leichte Aufgabe“ gewesen, die 40 Bäume zu fällen, weil die Behörde vorrangig für den Baumerhalt zuständig sei und Fällungen vermeiden wolle. Doch etliche Bäume seien in einem Zustand gewesen, der „mehr ein Stagnieren als ein frisches Weiterleben“ bedeutet hätte.

Mit der Sanierung des Platanenhains habe zugleich die Chance bestanden, „einen teilweisen Neustart zu ermöglichen“, so Kolmer. Die neuen Bäume haben nach seinen Worten schon kräftig Blätter ausgetrieben. Mit einer Größe von 30 bis 40 Zentimeter Stammumfang nehmen sie nun ihren Platz im Raster ein und werden von den älteren Bäumen vor Wind und Sonneneinstrahlung geschützt. „184 Platanen sind nun bestens gerüstet, dem Klimawandel standzuhalten“, sagt Kolmer.

Teil des Sanierungskonzepts war es auch, auf einer Fläche von rund 5350 Quadratmetern Gräben in einem Raster in Längs- und Querrichtung zwischen den Bäumen anzulegen. Diese Gräben wurden dann mit einem speziellen Substrat befüllt und zudem mit 160 Belüftungsrohren ausgestattet, um den Baumwurzeln wieder Wasser, Nährstoffe und vor allem Luft zuzuführen. Für die Ausführung der Arbeiten war die Garten- und Landschaftsbaufirma August Fichter zuständig.

Am späten Freitagnachmittag wurde der Platanenhain wieder geöffnet. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen dort jedoch künftig absteigen und ihr Rad durch den Baumhain schieben, Flanieren und Boule-Spielen wird dort ausdrücklich von der Stadt erwünscht.

Am frühen Freitagabend warfen die ersten Boulespielerinnen und -spieler zwischen den mit Holzgestellen geschützten Jungplatanen ihre Boulekugeln. © Michael Schick