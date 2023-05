Mathildenhöhe Darmstadt: Lichtspiele und Glockenklang

Von: Jens Joachim

Führungen werden am Sonntag auch durch das sanierte Große Haus Glückert auf der Mathildenhöhe angeboten. © Michael Schick

Die Stadt Darmstadt lädt am Wochenende zum Welterbefest auf die Mathildenhöhe ein. Führungen gibt es auch in der Grube Messel und im Kloster Lorsch an der Bergstraße.

Auf Initiative der deutschen Unesco-Kommission und des Vereins Unesco-Welterbestätten Deutschland wurde am 5. Juni 2005 zum ersten Mal in Deutschland ein Unesco-Welterbetag veranstaltet. Dieser Tag wird seither jedes Jahr am ersten Sonntag im Juni veranstaltet. Ziel ist es, die deutschen Welterbestätten nicht nur als Orte besonders sorgfältiger Denkmalpflege ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, sondern auch ihre Rolle als Vermittler der Unesco-Idee zu stärken.

In Südhessen beteiligen sich die Stadt Darmstadt mit der Mathildenhöhe als der jüngsten hessischen Welterbestätte sowie die Grube Messel im Landkreis Darmstadt-Dieburg, die ehemalige Benediktinerabtei Kloster Lorsch im Kreis Bergstraße und der als Unesco Global Geopark ausgezeichnete Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald am kommenden Wochenende am Unesco-Welterbe- und Geoparktag.

In Darmstadt beginnt am Samstagabend ein Illuminationsfest. Wie zu Zeiten der Künstlerkolonie vor mehr als hundert Jahren werden die Jugendstilanlage mit dem Hochzeitsturm und dem fast fertig sanierten Ausstellungsgebäude sowie die früheren Künstlerhäuser auf der Mathildenhöhe bunt beleuchtet. Neben dem Museum Künstlerkolonie und dem Hochzeitsturm werden das Haus Olbrich, das Große Haus Glückert und das Haus Deiters geöffnet sein. Musik, Kunsthandwerk und ein gastronomisches Angebot vervollständigen das Programm.

Am Sonntag finden dann Führungen über die Anlage, im Hochzeitsturm und im Großen Haus Glückert statt. So erhalten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Entstehung der Künstlerkolonie und in die Lebenswelten der Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts.

Die Villa des früheren Hofmöbelfabrikanten Julius Glückert wurde durch die Stadt in den vergangenen drei Jahren saniert. Dabei hatte, so das Landesamt für Denkmalpflege, der Schutz der Originalsubstanz oberste Priorität. Die Villa, zu den zentralen Bauten der Unesco-Welterbestätte Mathildenhöhe zählend, ist auch für den Hessischen Denkmalschutzpreis nominiert worden, der im Sommer vergeben wird.

Das Welterbefest wird erstmals auf dem Olbrichweg, dem Alexandraweg, auf dem Sabaisplatz und der Erich-Ollenhauer-Promenade stattfinden. Die Eröffnung ist am Samstag um 19.30 Uhr unter dem Südportal des Ernst Ludwig-Hauses. Zum Abschluss des Abends werden um 24 Uhr die Glocken der Russischen Kapelle läuten. Für das Fest werden der Olbrichweg und Alexandraweg gesperrt.

Im Besucherzentrum der Welterbestätte Grube Messel (www.grube-messel.de) können sich Kinder am Sonntag mit Urpferd Uli auf eine Erkundungstour begeben. In Lorsch gibt es von am Sonntag 11 bis 18 Uhr Infos zu den Angeboten der Geopark-Ranger. Und auf dem Klosterhügel (kloster-lorsch.de) werden Führungen zur Königshalle und Besichtigungen des Pfingstrosengartens, des Tabakschuppens und des Kräutergartens angeboten.

Infos zum Programm und Tickets für den Besuch der Künstlerhäuser am Illuminationsfest sowie die Führungen am Welterbetag am Sonntag gibt es auf darmstadt-tourismus.de/welterbefest.