Mathildenhöhe Darmstadt: Lichterfest und Schlüsselübergabe

Von: Jens Joachim

Leuchtstrahler, Lampions und TeeIichter ließen am Samstagabend die Bauten auf der Mathildenhöhe erstrahlen. © Jens Joachim

Die 33 Millionen Euro teure Sanierung des Ausstellungsgebäudes auf der Darmstädter Mathildenhöhe nähert sich dem Ende.

Drei Wochen vor dem Ende der Amtszeit des scheidenden Rathauschefs hat Projektarchitektin Astrid Wuttke am Sonntagmittag im fast fertig sanierten Ausstellungsgebäude auf der Mathildenhöhe an Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) in einem symbolischen Akt einen großen Schlüssel überreicht. Im Rahmen des Welterbefestes wurden am Sonntagnachmittag zudem drei Führungen durch die vier Ausstellungshallen angeboten.

Die Fertigstellung der Sanierung des Ausstellungsgebäudes, mit der im November 2017 begonnen wurde, werden weder Partsch noch der für das Bauvorhaben seitens der Stadt verantwortliche Kulturreferent Ludger Hünnekens in ihren derzeitigen Funktionen erleben. Einen Monat nach dem Ende der zweiten Amtszeit von Partsch wird sich Hünnekens in den Ruhestand verabschieden.

Welterbe Mathildenhöhe Darmstadt: Ausstellungsgebäude wird saniert

Architektin Astrid Wuttke überreicht OB Jochen Partsch symbolisch den Schlüssel für das noch nicht fertige Ausstellungsgebäude. © Jens Joachim

Partsch reichte den Schlüssel zunächst an Hünnekens weiter, der auch Leiter des Eigenbetriebs Kulturinstitute der Stadt Darmstadt ist. Und Hünnekens reichte das Exemplar schließlich an Philipp Gutbrod, den Direktor des Instituts Mathildenhöhe, weiter, der voraussichtlich im Herbst die erste große Ausstellung mit herausragenden Werken aus der städtischen Kunstsammlung in dem für 33 Millionen Euro sanierten Ausstellungsgebäude kuratieren wird.

Das Gebäude mit seinen ursprünglich drei Hallen war 1908 zur dritten Schau der Künstlerkolonie Mathildenhöhe erstellt worden und diente seither als Ort großer städtischer Kunstausstellungen. 1944 durch Bomben stark beschädigt, wurde es verändert und vereinfacht wiederaufgebaut.

Mathildenhöhe Darmstadt: Ort für bedeutende Ausstellungen

Astrik Wuttke zeigt bei einer Führung durch das sanierte Ausstellungsgebäude beim Welterbefest eine der vier Ausstellungshallen. © Jens Joachim

Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der ersten Ausstellung auf der Mathildenhöhe folgten im Jahr 1976 erneut zeitgemäße An- und Umbauten. Durch eine Überdachung des einstigen Rosenhofs entstand eine vierte Ausstellungshalle. In dieser Form dienten die Hallen bis 2012 weiterhin als Ort bedeutender, auch international beachteter Ausstellungen.

Nach einer Machbarkeitsstudie und einem ersten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung begannen 2011 die Vorarbeiten für die derzeit noch laufende Gesamtsanierung. Nach dem Baubeginn im November 2017 kam es Partsch zufolge zu einer „Phase bautechnischer Überraschungen“. Die Covid-19-Pandemie, Lieferengpässe und deutliche Kostensteigerungen verzögerten das Bauvorhaben.

Bereits am Samstagabend waren die Bauten des Unesco-Welterbes auf der Mathildenhöhe bei einem Lichterfest bunt angestrahlt worden. An den Wegen, über die mehrere Tausend Menschen über das Welterbeareal flanierten, flackerten viele kleine Teelichter. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag war zum Abschluss des Illuminationsfestes um 0 Uhr das Glockenspiel der Russischen Kapelle zu hören.

In der neuen Bar im Café des Ausstellungsgebäudes ist viel alte Industriearchitektur vom früheren Trinkwasserreservoir zu sehen. © Jens Joachim

Die Wendeltreppe stammt aus der Zeit der Erbauung des Wasserreservoirs im Jahr 1870. © Jens Joachim