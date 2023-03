Mahnwache für überfahrene Radlerin

Von: Jens Joachim

An der Unfallkreuzung steht nun ein weißes „Ghost Bike“ als Erinnerung. © Rolf Oeser

Aktivistinnen und Aktivisten haben an der Kreuzung, wo vor wenigen Tagen eine Radfahrerin von einem Lastwagen angefahren und getötet wurde, ein „Ghost Bike“ aufgestellt. Die Polizei sucht immer noch Antworten.

Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative Radentscheid haben am Freitagabend an der Kreuzung der Bleichstraße und der Kasinostraße in der Darmstädter Innenstadt eine Mahnwache abgehalten.

An der Kreuzung wurde ein weißes Fahrrad aufgestellt, um an die am vergangenen Mittwochmorgen verstorbene 30-jährige Radfahrerin aus Darmstadt zu erinnern, die von einem Lastwagen angefahren und getötet wurde.

Die Polizei wandte sich am Freitag nochmals mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit, um weitere Zeuginnen und Zeugen des tragischen Unfalls ausfindig zu machen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand des Ermittlungsteams der Polizei musste ein 53-jähriger Lastwagenfahrer kurz vor 7 Uhr an der Kreuzung der Bleichstraße und der Kasinostraße an einer roten Ampel anhalten.

Als die Ampel auf Grün sprang und der Lastwagenfahrer aus Northeim losfuhr, habe er die 30-jährige Radfahrerin, die ebenfalls an der roten Ampel vor ihm gestanden habe und in die gleiche Richtung fahren wollte, übersehen, schreibt Polizeisprecherin Kathy Rosenberger in der jüngsten Mitteilung der Polizei. Infolge der Kollision habe die Radlerin schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle verstorben.

Im Rahmen der Ermittlungen, heißt es in der neuen Mitteilung der Polizei weiter, sei nun bekannt geworden, dass sich direkt nach dem tragischen Geschehen noch weitere Personen im Bereich der Unfallstelle aufgehalten haben sollen, die sich jedoch vor Eintreffen der Polizei entfernt hätten.

Weil diese Personen als wichtige Augenzeuginnen und -zeugen des Unfallhergangs in Betracht kämen, sollen sie sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des 1. Darmstädter Polizeireviers unter der Telefonnummer 06151 / 969 411 10 melden.