Lieferdienst per Drohne: Pilotprojekt im Odenwald geplant

Von: Claudia Kabel

Teilen

Der Wingcopter 198 wird bereits in Afrika eingesetzt. © Wingcopter

Das Weiterstädter Unternehmen Wingcopter und die Frankfurt University of Applied Sciences wollen einen Lieferdienst für den ländlichen Raum testen. Die Drohnen fliegen autonom.

Über Afrika sind Drohnen der Weiterstädter Firma Wingcopter bereits bei kleineren kommerziellen und humanitären Projekten im Einsatz: Sie transportieren Medikamente zu Menschen und holen Laborproben an Orten, die schwierig erreichbar sind. Das 2017 gegründete Unternehmen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg gehört nach eigenen Angaben in Europa zu den Marktführern und Wegbereitern in der unbemannten Lieferdrohnentechnologie und den damit verbundenen Dienstleistungen.

In den nächsten Monaten will das Unternehmen seine Vorzeigedrohne – den Wingcopter 198 – erstmals in Deutschland bei einem Pilotprojekt im Odenwald einsetzen. Man wolle testen, ob sich die Drohne für den On-Demand-Transport von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern eignet, teilte Wingcopter mit. Das Projekt wird zusammen mit der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) durchgeführt und soll helfen, Nahversorgung im ländlichen Raum zu verbessern. Dafür wolle man mit regionalen Einzelhändlern zusammenarbeiten. Die Güter sollen von einem Mittelzentrum in umliegende kleinere Ortsteile per Drohne geflogen und direkt oder von dort per Lastenrad an Endkund:innen zugestellt werden. Wo genau die Flugroute verläuft, welche Kommunen und Geschäfte sich beteiligen, könne man derzeit noch nicht mitteilen, sagte Unternehmenssprecher Thomas Dreiling der FR.

Derzeit warte man auf die Fluggenehmigung, ließ Kai-Oliver Schocke, Präsident der Frankfurt UAS auf Anfrage der Frankfurter Rundschau wissen. „Wir sind die ersten, die eine Dauer-Fluggenehmigung und keine Einzelfall-Genehmigung erhalten.“ Regierungspräsidium Darmstadt und Luftfahrtbundesamt prüften laut Dreiling derzeit den Antrag.

Das Besondere an den Frachtdrohnen von Wingcopter sei nach Unternehmenangaben, dass sie senkrecht starten und landen. Außerdem fliegen sie lange Strecken auch bei Wind und Regen wie ein Flugzeug, ohne dafür teure Infrastruktur zu benötigen. Sie haben eine Reichweite von 110 Kilometern und fliegen bis zu 100 Stundenkilometer schnell. Transportieren können sie eine Nutzlast von sechs Kilogramm.

Geplant ist die Entwicklung von Drohnen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Flugumgebung in Echtzeit interpretieren und bei Bedarf automatisch Ausweichmanöver einleiten.

Wingcoper ist eine der ersten Firmen aus der Region, die sich für die Nutzung des im März eröffneten neuen KI-Innovationslabors des Hessischen Zentrums für Künstliche Intelligenz (hessian.AI) am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt angemeldet haben. „Bisher haben wir aber noch nicht die Info bekommen, dass es jetzt ‚ready to use‘ ist“, so Nils Gählert, Teamleiter der KI-Softwareentwicklung bei Wingcopter. Vom Zentrum verspreche man sich, die Anwendungen der Drohnen-KI zu verbessern und an hiesige Verhältnisse mit mehr Hindernissen und gesetzlichen Vorgaben anzupassen.

Das inzwischen 150 Mitarbeiter:innen starke Unternehmen plant, seine Lieferdienste in Europa und anderen Regionen auszubauen. Dafür kam im Mai eine Geldspritze der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 40 Millionen Euro. „Wir wollen bei der Drohnen-Zustellung dringend benötigter Waren, von medizinischen Gütern bis hin zu Lebensmitteln, weltweit führend werden“, sagte Tom Plümmer, Mitgründer und Leiter der Geschäftsentwicklung.

Im Juni haben Wingcopter und das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers zudem eine Zusammenarbeit beschlossen. Geplant ist die automatisierte Lieferung von Proben, Medikamenten von und zu den Diagnoselaboren von Siemens Healthineers in Afrika.

Bijan Kaffenberger, digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, sagte nach einem kürzlichen Besuch beim Unternehmen: „Es ist schön, dass ein solches Projekt nun auch in Südhessen starten soll.“