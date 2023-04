Landesmuseum Darmstadt zeigt Picasso, Klee, Miró und die Höhlenmalerei

Von: Jens Joachim

Teilen

Die originalen Hand- und Fußsilhouetten aus Westpapua sind mehr als 4500 Jahre alt. © Anne-Sophie Ebert, HLMD

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt feiert mit einer Ausstellung den „Urknall der Kunst“ und stellt Gemälde der Klassischen Moderne uralten Felsbildern aus der Vorzeit gegenüber.

Leo Frobenius wurde in Frankfurt einst als „Der Afrikaner“ bezeichnet. Seine abenteuerlichen, mehr als zwei Dutzend Expeditionen führten ihn und seine Forschungsteams von 1904 bis 1939 in das Gebiet Kongo-Kasai, in den Sudan, den Maghreb und die Sahara, zudem zu den Felskunstgebieten in Südfrankreich, Nordspanien, Skandinavien und Norditalien sowie nach Westpapua und in den nordwestaustralischen Outback.

Der Sohn eines preußischen Offiziers, der vom Kolonialismus geprägt war und sich bisweilen auch rassistisch äußerte, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Frage nach dem Ursprung der Kunst beseelt. Zu den Expeditionsteams von Frobenius zählten auch Künstlerinnen und Künstler wie der Maler Joachim Lutz sowie die Malerinnen Elisabeth Mannsfeld, Maria Weyersberg und Agnes Schulz. Sie fertigten mehr als 8000 gemalte Nachschöpfungen von bemalten und geritzten Felswänden an, die mehrere Tausend Jahre alt sind.

Diese gemalten Bildkopien, die sich im Besitz des Frankfurter Frobenius-Instituts befinden, wurden erstmals 1937 zusammen mit Werken der zeitgenössischen Kunst im Museum of Modern Art (MoMa) in New York ausgestellt. MoMa-Gründungsdirektor Alfred H. Barr sieht die Verbindung zwischen moderner und vorzeitlicher Kunst, weil für die Künstler:innen der Moderne die Entdeckung der Höhlenmalereien ein Schlüsselerlebnis war, von dem sie sich nachhaltig inspirieren ließen.

Doch während seinerzeit im MoMa in New York die Kunstwerke von Moderne und Vorzeit auf unterschiedlichen Etagen ausgestellt wurden, werden sie nun im Hessischen Landesmuseum Darmstadt gegenübergestellt und treten „in einen einzigartigen Dialog“, wie es Museumsdirektor und Kurator Martin Faass und Kuratorin Jessica Schmidt formulieren.

RAHMENPROGRAMM Neben Führungen und Angeboten für Kinder und Familien sind auch eine Podiumsdiskussion am kommenden Samstag, 22. April (Beginn: 19. 30 Uhr), ein „Urknall Jam“ am 29. April und eine Hip Hop Night am 2. Juni Teil des Rahmenprogramms. Geöffnet ist das Museum dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Tickets sind an der Museumskasse oder online unter www.hlmd.de erhältlich. jjo Ausstellungskatalog Für die Ausstellung „Urknall der Kunst. Moderne trifft Vorzeit“ haben Martin Faass, Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt (HLMD), und Jessica Schmidt, die am HLMD als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist, einen Katalog herausgegeben. Martin Faass und Jessica Schmidt fungierten auch als Kurator und Kuratorin der Schau, für die Schmidt die Projektleitung übernahm. Der Katalog enthält neben zahlreichen Abbildungen auch ein Verzeichnung der 76 ausgestellten Werke der Schau, die noch bis zum 25. Juni im HLMD gezeigt wird. Fünf Essays widmen sich zudem dem Frankfurter Ethnologen Leo Frobenius, der „Faszination für das Zeitlose“, Paul Klees „Reise in die Vorzeit“, den Verbindungen zwischen dem Künstler Willi Baumeister und Frobenius sowie dem Thema „Joseph Beuys im Dialog mit Urbildern“. jjo Das Frobenius-Institut Das Frobenius-Institut für kulturanthropologische Forschung der Goethe-Uni Frankfurt zählt zu den bedeutendsten ethnologisch ausgerichteten Forschungsinstituten im deutschsprachigen Raum. Es ist seit 1946 nach ihrem Gründer, dem Ethnologen Leo Frobenius (1873-1938), benannt. 1898 gründete Frobenius in Berlin das „Afrika Archiv“ als private Stiftung. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es nach München verlegt. Dort entstand 1920 das „Forschungsinstitut für Kulturmorphologie“, das 1925 nach Frankfurt übersiedelte und der Goethe-Universität angegliedert wurde, an der Frobenius einen Lehrauftrag für Kultur- und Völkerkunde erhielt. 1934 wurde Frobenius auch Direktor des Museums für Völkerkunde. Die Felsbildsammlung des Frobenius-Instituts mit 8600 Kopien prähistorischer Felsbilder aus Afrika, Ozeanien, Australien, Indien und Europa wurde im November 2021 vom Deutschen Nominierungskomitee für das Unesco-Weltdokumentenerbe einstimmig nominiert. Eine Entscheidung über die Anerkennung soll voraussichtlich 2026 in Paris fallen. jjo

Die Ausstellung „Urknall der Kunst. Moderne trifft Vorzeit“, die noch bis zum 25. Juni gezeigt wird und die in Kooperation mit dem Frobenius-Institut entstanden ist, stellt sieben Positionen der klassischen Moderne den Felsbildern der Vorzeit gegenüber.

Eine dieser künstlerischen Positionen ist Joseph Beuys, der sich einst selbst als „wiedergeborenen Höhlenzeichner“ bezeichnete. Zu sehen sind zudem Werke von Hans Arp, Willi Baumeister, Paul Klee, André Masson, Joan Miró und Pablo Picasso. Die Leihgaben kommen aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz, aus Österreich, Frankreich und Deutschland.

Die Ausstellung führt die Besucherinnen und Besucher in eine archaische Bildwelt, die vielen aus dem Hollywoodfilm „Der Englische Patient“ bekannt ist.

Von der Frobenius-Expedition in die Sahara aus dem Jahr 1933 werden in der Ausstellung zudem originale Farben und Malutensilien präsentiert, die erst vor wenigen Jahren bei nachträglichen Ausgrabungen vor Ort gefunden wurden.

Das monumentale Felsbild aus einer Höhle im Matobo District in Simbabwe kopierten die Künstlerinnen Agnes Schulz und Maria Weyersberg 1929 auf Aquarellpapier. © Renate Hoyer

Kooperationstrio: Kuratorin Jessica Schmidt, Museumsdirektor Martin Faass und Richard Kuba vom Frobenius-Institut (v.l.). © Renate Hoyer

Blick in die Ausstellung. Im Vordergrund ist der Ausstellungskatalog zu sehen. © Renate Hoyer

Ein Besucher betrachtet die Nachzeichnungen von bis zu 7500 Jahre alten Abbildungen von Hirschen oder Elchen aus Norwegen. © Renate Hoyer

Pablo Picassos Bild eines Ziegenschädels von 1952 ist Teil der Ausstellung in Darmstadt. © VG Bild-Kunst, Bonn, 2023, Foto:

Punkt, Kreis, Kruez und Strich: Menschendarstellungen, zirka 4500 bis 1500 v. Chr. aus Galizien im Nordwesten Spaniens. © Frobenius-Institut, Frankfurt

Eine Hand mit drei kleinen Figuren, zirka 6000 bis 5000 v. Chr. zeichnete Elisabeth Pauli 1933 im Tal der Bilder in Ägypten. © Frobenius-Institut, Frankfurt

Auch Joan Miró inspirierte die Höhlenmalerei, wie sein Werk Les Agulles del Pastor von 1973 zeigt. © Sasa Fuis / VAN HAM Kunstauktion