Landesmuseum Darmstadt zeigt Belottos Venedig

Von: Jens Joachim

Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt ist noch bis Mitte Januar die Sonderausstellung „Remember Venice! Bernardo Bellotto zeichnet“ zu sehen.

Im Frühjahr dieses Jahres jährte sich der Geburtstag des aus Venedig stammenden Vedutenmalers Bernardo Bellotto zum 300. Mal. Nachdem von Mai bis Ende August im Dresdner Zwinger eine große Bellotto-Ausstellung zu sehen war, rollt das Hessische Landesmuseum Darmstadt (HLMD) noch bis zum 15. Januar dem berühmten Künstler den roten Teppich aus – und das nicht nur im übertragenen Sinn.

Berühmt wurde Bellotto mit seinen Stadtansichten von Venedig, Rom, Dresden, München, Wien und Warschau, in denen er das Erbe seines Onkels und Lehrmeisters Giovanni Antonio Canal fortführte, der von 1697 bis 1768 lebte. In dessen Werkstatt begann sich Bellotto, der später den Beinamen Canaletto führte, zu einem der bedeutendsten Vedutenmaler für europäische Stadtansichten des 18. Jahrhunderts zu entwickeln.

Kuratorin Mechthild Haas, die Leiterin der Graphischen Sammlung des HLMD, konnte bei der Konzeption der facettenreichen Sonderausstellung auf einen wahren „Zeichnungsschatz“ zurückgreifen. Denn von den Zeichnungen, die Bellotto im Laufe seines Lebens geschaffen hat, haben sich zwar nur etwa 140 Arbeiten erhalten. Was jedoch kaum jemand weiß: Das HLMD hat laut Museumsdirektor Martin Faass „neben dem Nationalmuseum Warschau den wichtigsten Bellotto-Bestand weltweit“.

Direkt aus dem Atelier Bellottos stammen 61 Zeichnungen, die überwiegend mit Feder und Tinte ausgeführt wurden. Faass zufolge waren die Zeichnungen „ein besonderer Schatz“, den der Künstler bis zu seinem Tod im Jahr 1780 in Warschau aufbewahrt habe. Die Zeichnungen seien dann aus Bellottos Nachlass vom ersten Darmstädter Großherzog Ludewig I. (1753-1830) angekauft worden. Das Konvolut der Bellotto-Zeichnungen befindet sich daher seit 1829 in Darmstadt.

RAHMENPROGRAMM

Über das Thema „Grand Tour und Reisen im 18. Jahrhundert“ spricht heute von 18.30 Uhr an Susanne Lang, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Graphischen Sammlung des HLMD .

Öffentliche Führungen durch die Ausstellung bietet das Landesmuseum am Sonntag, 18. Dezember, und am zweiten Weihnachtstag jeweils um 15 Uhr, am 8. Januar um 11.30 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, um 11.30 Uhr sowie um 15 Uhr an.

Ausstellungskuratorin Mechthild Haas , die auch Herausgeberin des Ausstellungskatalogs „Remember Venice! Bernardo Bellotto zeichnet“ ist, spricht im Museumspodcast „Das Grüne Sofa“ mit der Autorin Petra Reski über Bellotto.

Der Eintritt in die Ausstellung kostet 10, ermäßigt 6 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Geöffnet ist das Landesmuseum, Friedensplatz 1, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Montags, an Heiligabend und Silvester ist das Museum geschlossen. jjo

Infos im Internet: www.hlmd.de