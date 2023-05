Kultursommer Südhessen: Vier Monate im Zeichen des Kuss

Von: Jens Joachim

Teilen

Beim Barockfest gastiert der Flötist Maurice Steger mit den Darmstädter Barocksolisten in der Orangerie. © Marco Borggreve

Bei der 30. Auflage des Kultursommers Südhessen stehen mehr als 200 Veranstaltungen im Programm.

Kein Sommer ohne Kuss“ heißt es wieder von Anfang Juni an, wenn die 30. Auflage des Kultursommers Südhessen (Kuss) startet. Vom 3. Juni bis zum 1. Oktober stehen in ganz Südhessen mehr als 200 Veranstaltungen, vom Theaterstück über Kleinkunstdarbietungen und Lesungen bis hin zu bildender Kunst, auf dem Programm. Teil des Veranstaltungsprogramms sind auch wieder die „Tage der offenen Ateliers“, die am 16. und 17. September geplant sind. Insgesamt erwarten die Veranstalter:innen in der Jubiläumssaison mehr als 150 000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Geboten werden Kunst und Kultur für alle Generationen. „Wir sind stolz, dass dieses Konzept seit 1994 aufgeht und dass wir uns in diesem Jahr erneut auf einen vielfältigen Sommer freuen können“, sagte der Kuss-Vorsitzende, der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt (CDU), bei der Vorstellung des Programms im Darmstädter Regierungspräsidium. Träger des Vereins Kultursommer Südhessen sind die Stadt Darmstadt, der Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie die Kreise Groß-Gerau, Offenbach, Bergstraße und der Odenwaldkreis.

Seit seiner Gründung sei es „Ziel des Festivalformats, die gemeinnützigen Veranstalter zu unterstützen, Kunst- und Kulturveranstaltungen in Südhessen in ihrer Diversität zu präsentieren und Kulturschaffende zu vernetzen“, sagte Engelhardt.

Inzwischen unterstütze der Kuss durchschnittlich 110 Veranstalter:innen in Südhessen finanziell. Musikveranstaltungen, Theater, Kleinkunst, Lesungen und Ausstellungen sowie Kinder- und Jugendveranstaltungen, zudem auch Formate zur Inklusion sind Bestandteil des Programms. Veranstaltungsorte sind neben Kirchen und Bürgerhäusern auch Gärten, Schlösser, Burgen und Felder.

Auch wenn die ersten Kuss-Veranstaltungen schon am ersten Juniwochenende über die Bühne gehen, wird der Auftakt der Jubiläumssaison erst am 17. Juni ab 19 Uhr mit der „2. Heppenheimer Lachnacht“ gefeiert.

Das Staatstheater Darmstadt veranstaltet im Rahmen des Kultursommers vom 2. bis 25. Juni ein Barockfest. Auf dem Programm stehen 28 Konzerte an acht Spielstätten in Darmstadt. Den Auftakt bildet am Freitag, 2. Juni, eines in der Orangerie unter dem Motto „Leipzig, 1723“. Und am darauffolgenden Samstag gastieren ebendort der Flötist Maurice Steger und die Darmstädter Barocksoliste mit Werken von Händel, Purcell, Avison und Geminiani.

Unter dem Motto „Sieben Säulen der Kunst“ präsentieren sich vom 3. Juni an bis Ende September regionale und überregionale Künstler:innen in Bischofsheim. Ein Oratorium zur Klimagerechtigkeit wird am 4. Juni in der Darmstädter Pauluskirche aufgeführt.

Weitere Höhepunkte im Rahmen des Kuss-Programms im Juni sind das Konzert der Afrikachöre Mokoyam am 17. Juni in Büttelborn oder die Kleinkunst-Aufführung des Achterbähnchens für Kinder in Gustavsburg am 25. Juni.

Den Veranstaltungskalender des Kuss gibt es online unter www.kultursommer-suedhessen.de