Kultur in Darmstadt: Vielfalt im Zeichen des Davidsterns

Auch ein Ort der Kultur: die Synagoge an der Wilhelm-Glässing-Straße in Darmstadt.

Darmstadt

Von Jens Joachim schließen

In Darmstadt beginnen die Jüdischen Kulturwochen, die bis Anfang Dezember dauern. Auf dem Programm stehen auch Klezmermusik, Konzerte, Kochen, Kino und Comedy.

Darmstadt - Jüdisches Leben in Darmstadt ist „vielfältig, bunt und divers – und zwar nicht nur mit Blick auf unsere Persönlichkeiten und Vorlieben, sondern auch mit Blick auf unsere kulturellen Ausprägungen“, sagt Daniel Neumann, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Darmstadt. Diese bunte und kulturelle Vielfalt soll in den kommenden drei Monaten bei den Jüdischen Kulturwochen, die an diesem Mittwoch beginnen, wieder zum Ausdruck kommen. Und die Gemeinde, die sich seit 35 Jahren in der neuen Synagoge an der Wilhelm-Glässing-Straße versammelt, will viele Menschen an dieser Vielfalt „gerne teilhaben lassen“, wie es Neumann in seinem Grußwort formuliert.

Veranstaltet werden die Jüdischen Kulturwochen von der Jüdischen Gemeinde und der Stadt Darmstadt. Geboten wird ein Programm mit Klezmermusik, Konzerten, einem Kochkurs (der allerdings schon schnell ausgebucht war), einer Comedy-Nacht, einem Kunstevent anlässlich des Lichterfestes Chanukka sowie Lesungen und Führungen.

Jüdische Kulturwochen in Darmstadt dauern bis Anfang Dezember

Zum Auftakt der diesjährigen Jüdischen Kulturwochen wird es an diesem Mittwoch, 6. September, von 19 Uhr an ein jüdisches „Spitzengespräch“ in der Centralstation geben. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und Rabbiner Julian-Chaim Soussan, Vorstand der Rabbinerkonferenz und der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, werden einen gemeinsamen Blick auf die jüdische Gegenwart in Deutschland mit all den Chancen und Risiken sowie ihren Möglichkeiten und Herausforderungen werfen. Musikalisch eingerahmt wird die Eröffnungsveranstaltung, bei der auch Daniel Neumann und Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) sprechen werden, von Alexey Kochetkov (Violine) und dem Lautenspieler Wassim Mukdad. Der Eintritt ist frei. Eine Teilnahme ist aber nur nach einer Online-Anmeldung möglich.

Auf dem abwechslungsreichen Programm, das 24 Seiten umfasst und unter dem Zeichen eines bunten Davidsterns stattfindet, stehen auch Lesungen. So mit dem nach Berlin emigrierten ukrainischen DJ und Musiker Yuriy Gurzhy, der am Mittwoch, 13. September, von 19 Uhr an in der Galerie Kurzweil, Bismarckstraße 133, sein Buch „Richard Wagner und die Klezmerband“ präsentiert. Anschließend wird Gurzhy das Mischpult in der Galerie übernehmen, um mit jüdisch-ukrainisch-israelischen Liedern zwei Tage vor Beginn des jüdischen Neujahrsfests Rosh Hashana für Stimmung zu sorgen.

FINANZIERUNG GESICHERT Die Stadt und die Jüdische Gemeinde Darmstadt haben ihre Vereinbarung vom 9. November 1990, in der geregelt ist, dass sich die Stadt an den Aufwendungen der Gemeinde für religiöse und kulturelle Bedürfnisse sowie die Verwaltung und den Betrieb beteiligt und hierfür das notwendige Geld bereitstellt, angesichts der allgemeinen Kostenentwicklung angepasst. In Artikel 2 der Vereinbarung vom November 1990 ist laut einer Mitteilung der Stadt die Bemessung und Weiterentwicklung der städtischen Zuschüsse geregelt. Als Bezugsgröße wurde dort bisher der städtische Zuschuss von 1990 (240 000 Mark) zugrunde gelegt. Zwar wurden die Zuschüsse seit 1990 regelmäßig angepasst, sie bildeten jedoch „den realen Zuschussbedarf nicht mehr ab“, wie es heißt. Im Haushalt 2023 ist ein Zuschuss von 235 000 Euro eingestellt, von 2024 an ist eine Erhöhung auf 270 000 Euro vorgesehen. jjo

Jüdische Kulturwochen in Darmstadt: Klezmermusik, Konzerte, Kochen und Comedy

Am Donnerstag, 21. September, feiert dann um 18 Uhr der Film „In der Luft, da bleibt deine Wurzel – Über die Enkel der Überlebenden“ seine Deutschlandpremiere im Programmkino Rex, Wilhelminenstraße 9. In dem Film geht es um die Familie der 85-jährigen Eva Szepesi, einer Überlebenden der Shoah, die sich auf eine Reise begibt, um gute wie schreckliche Erinnerungen zu finden und für die nächsten Generationen zu bewahren. Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch mit der Protagonistin und Zeitzeugin Eva Szepesi und den Filmemachern Nathaniel Knop, Mario Morales und Peter Rippl statt. Alexander Stoler, der Kulturreferent der Jüdischen Gemeinde, wird das Gespräch moderieren.

Ferner gibt es am 4. Oktober von 19 Uhr an in der Synagoge Einblicke in das Laubhüttenfest und am 19. November veranstaltet die Gemeinde dort von 11 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Zudem wird es am 29. Oktober in der Galerie Kurzweil erstmals eine „Jewish Comedy Night“ in Darmstadt geben. (Jens Joachim)

Weitere Informationen zum Programm sowie Tickets und Anmeldemöglichkeiten auch für die Eröffnungsveranstaltung in der Centralstation gibt es online unter https://jg-darmstadt.de/kulturwochen