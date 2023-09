Kritik an Fluglärm-Ausgleichszahlung für Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Flugzeuge, die in Südost-Richtung von der Startbahn West starten, fliegen die Route Amtix-kurz. © Michael Schick

Die Umfliegung der nördlichen Darmstädter Stadtteile lässt auf sich warten. Die Stadt erhält aber Geld als Ausgleich für Fluglärm. Die SPD vergleicht das mit einem Ablasshandel.

Rund zweieinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass Flugzeuge beim Abflug vom Frankfurter Flughafen wieder die Route „Amtix-kurz“ nutzen. Eine probeweise Verlegung der Abflugroute war Ende Januar 2021 wieder zurückgenommen worden. Die nördlichen Darmstädter Stadtteile bekommen seither wieder viel Fluglärm ab – und werden wohl noch länger vom Himmel aus „beschallt“ werden, wie die FR auf Nachfrage erfuhr. Das könne man auch mit Geld nicht kompensieren, meint Gerald Kummer, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, angesichts der Finanzspritze, die besonders stark von Fluglärm betroffene Kommunen aktuell vom Land erhalten haben.

SPD-Fraktionssprecher: „Gesundheit lässt sich nicht mit Geld aufwiegen“

4,5 Millionen Euro stellt das Land jährlich nach dem sogenannten Regionallastenausgleichsgesetz für Kommunen im Umfeld des Flughafens bereit. In diesem Jahr fließen 105 000 Euro als Fluglärm-Ausgleichszahlung an die Stadt Darmstadt. In der Mitteilung des Wirtschaftsministeriums heißt es, die Stadt wolle das Geld für die Jugendarbeit im Jugendhaus Penthaus WX im Darmstädter Stadtteil Wixhausen einsetzen – für Miete, Spielgeräte und Ausstattung, Events und Büromaterial. Der Stadtteil sei vom Fluglärm am stärksten betroffen.

„Gesundheit lässt sich nicht mit Geld aufwiegen“, befindet Gerald Kummer. Er kritisiert, dass die Landesregierung die Gesundheitsschäden durch Fluglärm rund um den Flughafen mit Geld kompensieren will. „Es ist wie ein mittelalterlicher Ablasshandel“, schreibt er in einer Stellungnahme. Mit dem Regionallastenausgleichsgesetz, das sich aus den Dividendeneinnahmen des Landes für die Aktienanteile an der Fraport AG speist, würden Gesundheitsbelastungen nicht ausgeglichen. Kummer plädiert dafür, anstelle von Zuwendungen an Kommunen die Anzahl der Flüge zu verringern und das Geld in den Ausbau des Bahnverkehrs zu stecken, besonders für innerdeutsche Verbindungen.

Grünen-Abgeordnete begrüßt Fluglärm-Ausgleichszahlung für Darmstadt

Die Darmstädter Landtagsabgeordnete der Grünen, Hildegard Förster-Heldmann, begrüßt die Fluglärm-Ausgleichszahlung des Landes für ihre Stadt. Es ist ihr aber bewusst, „dass das den Betroffenen von Fluglärm nur ein schwacher Trost ist“. Grundsätzlich wäre eine dauerhafte Reduzierung des Lärms wünschenswert; durch die Ausgleichszahlung profitiere der Stadtteil Wixhausen aber wenigstens von den Belastungen. Es sei zu hoffen, dass es mit der Entlastung des Darmstädter Nordens durch die Umfliegung auf einer neuen „Amtix-kurz“-Route im kommenden Jahr losgeht.

Abflugroute Amtix-kurz Bereits im Februar 2012 vereinbarte die Allianz für Lärmschutz, die Nordverschiebung der Abflugroute „Amtix-kurz“ zu untersuchen. Die Abflugroute sollte verlagert werden, sollte etwas weiter nördlich zwischen dem Darmstädter Stadtteil Wixhausen und der Gemeinde Erzhausen verlaufen und hätte insbesondere die nördlichen Darmstädter Stadtteile Arheilgen und Kranichstein entlastet. Der Probebetrieb zur Optimierung von „Amtix-kurz“, der Anfang November 2020 begann, wurde jedoch Ende Januar 2021 vorzeitig beendet. Sicherheitsbedenken standen dagegen, da es im Bereich von Messel „zu im Vorfeld nicht erwarteten Abweichungen von der verlagerten Abflugroute kam“, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) verlautbarte. Für Abflüge von der Startbahn West in Richtung Südosten wird damit seit 22. April 2021 wieder die alte Route „Amtix-kurz“ geflogen, die zwischen Arheilgen und Wixhausen hindurchführt. ann

Die probeweise Umfliegung der Stadtteile Arheilgen und Kranichstein wurde 2021 nach drei Monaten vorzeitig abgeblasen. © FR-Grafik

„An einer Nachfolgeregelung für Amtix-kurz wird intensiv gearbeitet“, sagt Anja Wollert, Geschäftsführerin der Kommission zur Abwehr des Fluglärms, auf FR-Nachfrage. „Eine neue, optimierte Flugroute soll geschaffen werden.“ Nicht nur die Umfliegung des Darmstädter Nordens sei das Ziel, sondern auch, dass es insgesamt weniger von Fluglärm Betroffene gibt. Das sei eine schwierige Aufgabe – insbesondere aufgrund neuer restriktiver EU-Vorgaben, die es 2012 bei der Vereinbarung zur Untersuchung der Verlegung von „Amtix-kurz“ noch nicht gab.

Von EU geforderter Navigationsstandard PBN erschwert Flugrouten-Neuplanung

Neue Flugrouten müssen jetzt im moderneren Navigationsstandard PBN (Performance Based Navigation) entstehen. Dies soll zu einer größeren Spurtreue führen, in engen Kurvensegmenten werden die Vorgaben strenger. „Bis jetzt liegt bei der Fluglärmkommission noch nichts auf dem Tisch, was auf Herz und Nieren geprüft ist“, sagt Wollert. In der Kommission sitzen unter anderem Vertreter:innen der Kommunen, die unter dem Lärmteppich des Frankfurter Flughafens liegen.

Schon im Dezember 2021 hieß es, dass ein Entwurf der Deutschen Flugsicherung (DFS) für eine Routenvariante geprüft werde, der geänderte europarechtliche Rahmenbedingungen für Flugverfahren berücksichtigt. Das Ergebnis sollte in der zweiten Jahreshälfte 2022 vorliegen; danach sollte sich die Fluglärmkommission mit der abermaligen Verlagerung befassen.

In diesem Jahr kein erneuter Probebetrieb mehr für optimierte Flugroute an Darmstadt vorbei

Darmstadts Umweltdezernent Michael Kolmer (Grüne) ist im Frühjahr in den Vorstand der Fluglärmkommission aufgerückt. Er erklärte auf FR-Nachfrage, der Magistrat setze sich mit Nachdruck „auf allen offenstehenden Wegen“ für einen zeitnahen erneuten Probebetrieb mit einer optimierten Routenführung ein. Allerdings sei aufgrund des umfangreichen Prozesses mit dem Probebetrieb in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Das sei zwar „mehr als bedauerlich“, doch die zuständigen Stellen müssten größte Sorgfalt walten lassen. Ein erneutes Scheitern würde bedeuten, dass „eine Generationenchance für den Darmstädter Norden vergeben wäre“.

Erzhausen glaubt nicht mehr an nördliche Verlagerung der Abflugroute

Die Gemeinde Erzhausen hatte in der Mai-Sitzung der Fluglärmkommission beantragt, demnächst Infos über die Entwicklungen zu „Amtix-kurz“ zu erhalten. Geschäftsführerin Wollert habe für die Oktobersitzung einen Bericht in Aussicht gestellt, sagt Bürgermeisterin Claudia Lange (GfE). Nach Auffassung der Gemeinde dürfte die nördliche Verlagerung der Flugroute nicht mit den PBN-Vorgaben der Europäischen Kommission kompatibel sein. „Ganz sicher können wir aber nicht sein, denn es werden nach unserer Information Möglichkeiten für Ausnahmen juristisch und planerisch geprüft“, so Lange.

Bevor „Amtix-kurz“ als Probebetrieb für drei Monate eingeführt wurde, hatte Erzhausen kritisiert, verschiedene Alternativen seien gar nicht in die Planung mit einbezogen worden – etwa die Einrichtung von alternierenden Routen oder das Steilstartverfahren. Bei diesem Verfahren könnte aber die Lärmbelastung in Kommunen unmittelbar am Ende der Startbahn und in Bereichen neben der Route größer sein. „2019 wurde uns gesagt, eine Studie dazu sei geplant, man wolle aber auf die Ergebnisse nicht warten, sondern die Amtix-kurz-Verlagerung unabhängig davon früher erreichen“, sagt Lange. „Nach unserer Kenntnis läuft diese Studie aktuell.“