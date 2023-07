Kommentar: Neuer Darmstädter OB verpasst Umweltdezernat Dämpfer

Von: Claudia Kabel

Teilen

Im 70er-Jahre-Kiosk gibt es auch Bluna, Afri-ola und Bonsbons. © Renate Hoyer

In der Darmstädter Postsiedlung gibt es Clinch mit dem Grünflächenamt wegen der Nutzung einer Grünfläche. Dann siegt doch der gesunde Menschenverstand.

Es ist das erste Mal, dass der neu gewählte Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz, der als SPD-Mann keine eigene Mehrheit in der Stadt hat, offenbar ein Machtwort gesprochen und das übereifrige Umweltdezernat zurückgepfiffen hat. Damit hat Benz nicht nur gesunden Menschenverstand bewiesen, sondern auch seinem unterlegenen Kontrahenten bei der Stichwahl erneut eins drauf gegeben, nachdem er Michael Kolmer (Grüne) bereits das Mobilitätsdezernat entzogen hat.

Dass Biotope in der Stadt wichtig und zu selten sind, dürfte gerade der Nachbarschaftsverein in der Postsiedlung wissen, der oft genug bewiesen hat, dass er sich für die Natur einsetzt. Man denke nur an das ambitionierte Handeln im Akaziengarten. Doch auch lebendige Treffpunkte für Menschen nahe ihrer Wohnung sind rar. Wie schön, wenn ein Verein sich ehrenamtlich dafür einsetzt, einen solchen Ort zu schaffen und dabei ein Stück Geschichte bewahrt. Und wie schön, dass von höchster Stelle dann doch Unterstützung kommt, bevor der Amtsschimmel völlig durchdreht.

Leider ist die Entscheidung zu Gunsten der Eröffnungsfeier kein voller Triumph für den Verein, da er weiter im Unklaren ist, ob er ein paar Meter der Wiese künftig für seine Gäste nutzen darf. Gespannt darf man auch sein, ob der angebliche Drohanruf der Stadt Folgen haben wird.