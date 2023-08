Klimaschau im Museum der Welterbestätte Grube Messel

Von: Jens Joachim

Alarmstufe Rot: Ein Teppich veranschaulicht die Klimaentwicklung auf der Erde. © Michael Schick

In einer Sonderausstellung werden im Museum der Grube Messel bei Darmstadt Forschungsergebnisse der Universität Frankfurt und der Senckenberg-Gesellschaft gezeigt.

Viereinhalb Monate nachdem Philipe Havlik die Geschäftsführung der Welterbegesellschaft Grube Messel übernommen hat, zeigt der Geologe im Museum oberhalb der Unesco-Weltnaturerbestätte eine erste Sonderausstellung. Havlik, der bis zum Frühjahr die Kuration des Senckenberg-Naturmuseums in Frankfurt geleitet hat, hat seine Kontakte nach Frankfurt genutzt und präsentiert von diesem Donnerstag, 17. August, an Forschungsergebnisse einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Frankfurter Goethe-Universität und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, die zusammen das Klima vergangener Erdzeitalter erforschen.

Die Schau mit dem Titel „Klimawissen schaffen. Was die Vergangenheit über die Zukunft weiß“ war von Ende Oktober vergangenen Jahres bis Mitte Juli bereits im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt gezeigt worden.

Das Forschungskonsortium hatte auch Fossilien aus der Grube Messel – wie etwa den Zahnschmelz von in Messel gefundenen Urpferdchen – untersucht, um Rückschlüsse auf die klimatischen Bedingungen im Zeitalter des Eozäns vor 33 bis 56 Millionen Jahren zu ziehen. Nach Angaben des Frankfurter Universitätsprofessors Wolfgang Müller, der einer der Projektkoordinatoren des Forschungskonsortiums „Vergangene Warmzeiten als natürliche Analoge unserer ‚hoch-CO2‘-Klimazukunft“ (VeWA) ist, war der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre vor etwa 50 Millionen Jahren weit mehr als doppelt so hoch wie heute.

WELTERBE GRUBE MESSEL Die Sonderausstellung ist bis Februar 2024 im Museum der Unesco-Weltnaturerbestätte Grube Messel, Roßdörfer Straße 108, zu sehen.Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt. Geöffnet ist das Museum , das auch Grubenführungen anbietet, täglich von 10 bis 17 Uhr, außer um Weihnachten, an Silvester und an Neujahr. Das erste Grubenfest wird am Sonntag, 27. August, von 10 bis 17 Uhr am Besucherzentrum gefeiert. Der Eintritt ist dann für alle frei. jjo www.grube-messel.de

Auch die Geschichte der Grube Messel, dem „Pompeji Hessens“, wie Havlik die Weltnatur-erbestätte gerne nennt, begann im „Zeitalter der Morgenröte“, dem Eozän. Denn vor mehr als 48 Millionen Jahren riss eine vulkanische Explosion ein tiefes Loch in den Untergrund, das sich mit Grundwasser füllte, so dass der Messeler Maarsee entstand. Über eine Million Jahre lang war der See Lebensraum für verschiedene Pflanzen und Tiere, darunter Krokodile, Schlangen, Echsen oder Urpferdchen.

Nach dem Sensationsfund eines 30 bis 40 Zentimeter großen Säugetierfossils Ende Juli, bei dem es sich um ein Urpferdchenfohlen handeln könnte, war auch am Mittwoch ein Grabungsteam um den Paläontologen Torsten Wappler vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt in der Grube damit beschäftigt, in den in der Grube geborgenen Ölschieferblöcken Fossilien zu suchen, die einst in dem Messeler Maarsee lebten oder hineinfielen, zu Boden sanken, dann nach und nach von Sediment bedeckt und konserviert wurden. Gefunden und akribisch dokumentiert wurden etwa Insekten wie ein Rüsselkäfer sowie Blüten oder Reste von Fischen.

In der Sonderausstellung können an einem Touchscreen auch die klimatischen Einflüsse inklusive der Verschiebung der Kontinente in den vergangenen mehreren Millionen Jahren nachvollzogen werden. Havlik zufolge sollen auch künftig aktuelle Forschungsergebnisse zur Grube Messel in dem Museum präsentiert werden.

In der Sonderausstellung wird an einem Touchscreen gezeigt, was in den vergangenen Millionen Jahren das Klima beeinflusst hat. © Michael Schick

über die Zukunft weiß“, Der Frankfurter Geologieprofessor Wolfgang Müller (li.) und Philipe Havlik, der Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft Welterbe Grube Messel erläutern Wissenswertes über die Sonderausstellung. © Michael Schick

In der Sonderausstellung „Klimawissen schaffen. Was die Vergangenheit über die Zukunft weiß“ wird auch ein Massenspektrometer und der Kopf eines Krokodils gezeigt. © Michael Schick

An einem weiteren Monitor in der Sonderausstellung werden wissenschaftliche Ergebnisse aus der Paläoklimaforschung präsentiert. © Michael Schick