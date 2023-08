Kirchenasyl in Darmstadt verteidigt

Von: Jens Joachim

Rund 150 Menschen kamen am frühen Donnerstagmorgen an die Matthäuskirche in der Darmstädter Heimstättensiedlung. © Jens Joachim

Große Solidarität an der evangelischen Matthäuskirche in der Heimstättensiedlung in Darmstadt. Ausländerbehörde des Kreises Mainz-Bingen wollte 35-jährigen Syrer nach Malta abschieben.

Darmstadt - Etwa 150 Menschen haben sich am frühen Donnerstagmorgen an der evangelischen Matthäuskirche in der Darmstädter Heimstättensiedlung versammelt, um eine geplante Abschiebung eines 35-jährigen Syrers nach Malta zu verhindern.

Der Geflüchtete befindet sich seit dem 4. August im Kirchenasyl der Kirchengemeinde. Vorher hatte er in Rheinland-Pfalz gewohnt. Die Kirchengemeinde hatte die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, in den frühen Morgenstunden zahlreich vor der Kirche zu erscheinen, um mit ihrer Anwesenheit ein Zeichen der Unterstützung und Solidarität zu setzen, was auch gelang. Vakanzpfarrer Thomas Camphausen hatte zudem die zuständige Ausländerbehörde Mainz-Bingen tags zuvor dringend darum gebeten, vom Bruch des Kirchenasyls abzusehen. Dazu kam es dann auch nicht.

Kirchenasyl in Darmstadt: Geflüchteter Syrer wird vorerst nicht abgeschoben

Dorothea Köhler (l.) organisierte die Solidaritätsaktion in Darmstadt, um dem 35-jährigen Syrer zu helfen. © Jens Joachim

Pünktlich um 7 Uhr erschien, wie zuvor angekündigt, Stefan Cludius, der bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen der zuständige Geschäftsbereichsleiter für die Ausländerbehörde ist, in Begleitung von Kreispressesprecher Bardo Faust, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass sich der Flüchtling in den Räumen der Kirchengemeinde aufhält.

Cludius hatte zuvor der FR mitgeteilt, mit dem Syrer sprechen zu wollen, weil er seinen regulären Wohnsitz in Ingelheim habe und er dazu verpflichtet sei, für die Ausländerbehörde erreichbar zu sein. Weil er andernfalls als „untergetaucht“ gelte, bemühte sich die Ausländerbehörde, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, was auch gelang. Dem Betroffenen wurde am Donnerstagmorgen von dem leitenden Beamten eine „Anlaufbescheinigung“ ausgehändigt, in der steht, dass er sich am kommenden Dienstag bei der Kreisverwaltung in Ingelheim zu melden habe.

35-jähriger Mann aus Syrien sollte nach Malta abgeschoben werden

Weil die sechsmonatige Überstellungsfrist, in der die deutschen Behörden den Mann im Rahmen der Dublin-III-Verordnung nach Malta hätten abschieben können, am Donnerstag ablief, drohe dem Mann nun „zunächst nicht die Abschiebung“, und sein Fall werde nun im Rahmen des deutschen Asylverfahrens behandelt, teilte Kreissprecher Faust am Donnerstag auf Nachfrage der FR mit.

Lisa Kurapkat vom Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz bot den Mitgliedern der Darmstädter Kirchengemeinde an, sich künftig um den Syrer zu kümmern. Dieser sagte mit bewegten Worten, er bedanke sich für die Unterstützung. „Das bedeutet mir viel und ich wünschen allen vie Liebe“.

Kirchenasyl in Darmstadt: Unterstützung vom Oberbürgermeister

Zu der Solidaritätsaktion hatten neben der Gemeinde auch das Evangelische Dekanat Darmstadt und weitere Organisationen aufgerufen. Unter den Anwesenden waren laut einer Mitteilung des Dekanats auch etliche Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter auch Kommunalpolitiker der Grünen und der Linken.

Der Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) hatte bereits am Vortag seine Unterstützung erklärt und geäußert, dass es sich beim Kirchenasyl „um einen „wichtigen Schutzraum handelt, der für Geflüchtete in verzweifelten Situationen Stabilität und Sicherheit bedeutet“. (Jens Joachim)

