Darmstadt: Kids kommen kostenlos ins Freibad

Von: Annette Schlegl

Auch im Naturbad Großer Woog können Kinder und Jugendliche sechs Wochen lang gratis schwimmen und plantschen. © Michael Schick

Die Stadt Darmstadt gewährt Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien wieder freien Eintritt in ihre Frei- und Naturbäder.

Kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in den städtischen Frei- und Naturbäder – das haben die Stadtverordneten mit ihrem einstimmigen Beschluss in ihrer jüngsten Sitzung ermöglicht. Während der hessischen Sommerferien, bis zum 1. September, kostet Sonnenbaden, Schwimmen und Plantschen für die Kleinen und die Kids im DSW-Bad, im Eberstädter Mühltalbad, im Arheilger Mühlchen und im Großen Woog also keinen Cent. Ausgenommen sind nur das Hochschulbad der TU Darmstadt und das Jugendstilbad.

In den vergangenen Jahren haben mehr als 30 000 Kinder und Jugendliche dieses Angebot wahrgenommen – inklusive der Kinder mit Teilhabekarte. Die Stadt habe dafür im Vorjahr rund 34 000 Euro aufgewendet, hieß es auf FR-Nachfrage. In diesem Jahr rechne man mit Kosten von 45 000 Euro, weil der Eintrittspreis angepasst wurde. Außerdem konnte im Vorjahr ein Becken im DSW-Schwimmbad aufgrund der Bauarbeiten nur eingeschränkt genutzt werden.