KI lernt Emotionen aus Biodaten – Kunstexperiment in Darmstadt

Von: Claudia Kabel

Teilen

Die Kunstinstallation „Breathless“ von Mona Hedayati ist in Darmstadt entstanden. © Kultur einer Digitalstadt

Die Künstlerin Mona Hedayati füttert einen Google-Algorithmus mit ihren Biodaten beim Betrachten von Protest-Videos. Die daraus geschaffene Installation ist verstörend.

Dumpfe und verzerrte Klänge, schneller und langsamer Herzschlag wechseln mit stoßweisem Atem. Über Monitore wabern unkenntliche Figuren und Bilder in Schwarz und Weiß.

Die iranisch-kanadische Künstlerin Mona Hedayati hat ein ungewöhnliches Experiment gewagt. Sie zeichnete über mehrere Monate ihre Biodaten mit einem Armbandsensor auf – etwa Atemgeräusche, Puls und Herzfrequenz – während sie Handyvideos der Proteste gegen politische Unterdrückung im Iran anschaute; unter anderem die Verbrennung eines Menschen.

Kunst-Experiment in Darmstadt: KI produziert Klangstück

Die Daten samt der Umgebungsgeräusche, die während der Aufnahmen entstanden sind, speiste sie in die Künstliche Intelligenz von Google Colab, die damit trainiert wurde. Das Ergebnis ist ein von der KI produziertes Klangstück, welches Mona Hedayati wiederum weiterverarbeitet und verfremdet hat. Entstanden ist eine mehrschichtige audiovisuelle Arbeit, in der Betrachtende das Unbehagen der Künstlerin mitfühlen.

Mona Hedayati hat in Kooperation mit hessian.AI die Kunstinstallation „Breathless“ geschaffen. © Kunst einer Digitalstadt

Die Installation sowie eine Live-Performance der Künstlerin, bei der sie ihre gegenwärtigen Biodaten an die KI sendet und von dieser ein Feedback bekommt, ist dieser Tage in Darmstadt zu sehen. Das Kunstprojekt findet im Rahmen des Programms „Artist in Science Residence“ des Vereins Kultur einer Digitalstadt und in Kooperation mit dem Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz (Hessian.AI) statt.

Interdisziplinäre Projekt: Zusammenarbeit mit GSI, Esoc und Hessian.AI

„Man kann von einer Zusammenarbeit zwischen der Künstlerin und der KI sprechen, wobei beide sich gegenseitig beeinflussen und von einander lernen“, sagt Theresa Deichert, Sprecherin des 2019 gegründeten Vereins. Dieser veranstaltet jährlich das interdisziplinäre Projekt „Artist in Science Residence“, an dem auch in diesem Jahr drei Künstlerinnen teilnehmen und jeweils sechs Wochen lang mit in der Stadt ansässigen Wissenschaftseinrichtungen zusammenarbeiten: Hessian.AI, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung und Europäisches Raumflugkontrollzentrum Esoc.

Anschauen Eröffnet wird die Installation „Breathless“ von Mona Hedayati am Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr mit einer Live Performance im Atelierhaus LEW1, Ludwig-Engel-Weg 1. Zu sehen ist die Installation bis Sonntag, 25. Juni. Geöffnet Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils 11 bis 19 Uhr. Eine weitere Live Performance findet am Freitag, 23. Juni, 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. cka

Die drei Künstlerinnen wurden von einer Jury aus 187 Bewerber:innen aus 45 Ländern ausgewählt. Außer Mona Hedayati, die den Anfang machte, werden Violeta López López aus Spanien und Louise Charlier aus Belgien in den nächsten Monaten ihre Kunstprojekte schaffen.

Während Hedayati mit Hessian.AI kooperierte wird López sich bis August am GSI dem kosmischen Phänomen der Kilonova widmen und Charlier plant ab September gemeinsam mit Esoc-Forschenden eine Installation zu Darstellungen des Weltraums. „Hier wird weniger gemalt als geforscht“, sagte Vereins-Vorstandsmitglied Lukas Einsele am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Kunstprojekt in Atelierhaus LEW1 auf der Rosenhöhe. Die Wege der Kunstschaffenden seien auch für den Verein „teilweise überraschend“. Für die Forschenden ist die Zusammenarbeit mit den Künstler:innen nicht nur ein Anlass, sich Zeit zu nehmen, um Diskussionen über die eigene Arbeit zu führen, wie GSI-Astrophysikerin Kathrin Göbel sagte. Sondern mitunter auch aufrüttelnd. Daniel Mesples, Betriebsleiter eines Sentinel-5P Erdbeobachtungssatelliten berichtet von einem Kunstprojekt aus dem vergangenen Jahr, das sich um das zunehmende Problem des Weltraumschrotts drehte. Es sei klar geworden, dass sich die Politik immer noch zu wenig um die Müllproblematik kümmere.

KI-Experiment in Darmstadt: Maschinen lernen Emotionen

Seit Chat-GBT kann jeder eine KI mit sprachlichen Befehlen dazu bringen, Texte oder Bilder zu generieren. „Mona Hedayatis Ansatz erweitert hier die Dimension: Weg von Text und Bild hin zu Biodaten“, sagt Wolfgang Stille, fachlich technischer Koordinator bei Hessian.AI, einem Zusammenschluss von 13 hessischen Hochschulen, die neuartige KI-Systeme erforschen. Um damit aber eine KI auf menschliche Emotionen zu trainieren, bräuchte man mehr Biodaten von vielen Menschen, die diese der Forschung zur Verfügung stellen. Es gebe bereits Arbeiten bei Hessian.AI, die zeigen würden, dass man Maschinen Emotionen beibringen könne.

Als eine Art Body mit Eigenleben, der interessante Dinge produziert, hat Mona Hedayatis die KI erlebt, wie sie berichtet. Es sei mehr als nur ein „Tool“. Andere Werkzeuge wie Pinsel könne man dazu bringen zu handeln, wie man will. „Mit der Maschine muss man immer wieder in Verhandlung gehen.“

Kunst und Wissenschaft haben laut Einsele gemeinsam, dass in beiden modelliert werde. Die Kunst kommuniziere jedoch leichter in die breite Gesellschaft, die über wenig Spezialwissen verfüge. Gefördert wird das Programm, dessen Ergebnisse vergangenes Jahr laut Verein 700 Gäste anlockte, unter anderem vom Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main. „Es ist ein guter Ansatz, um Wissenschaft ins Gespräch zu bringen“, sagt Geschäftsführerin Karin Wolff.